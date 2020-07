Dopravní nehoda zablokovala ve středu dopravu v Kozolupech.

Nehoda se stala ve středu dopoledne v Kozolupech, když jeden z řidičů osobního auta náhle přejel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím vozem. Zranění utrpěli oba řidiči i jejich spolujezdci. "Čtyři účastníky dopravní nehody jsme transportovali do nemocnic se středně těžkým poraněním. Dva muže ročník 1989 a ženu ročník 1997 na urgentní příjem do fakultní nemocnice, muže ročník 1948 do Stodské nemocnice. Všichni zranění jsou při vědomí," upřesnil mluvčí zdravotnické záchranné služby Vítězslav Sladký.