Jedno auto na chodníku a v předzahrádce, další tři nabouraná. To je bilance čtvrteční nahody v Masarykově ulici v Plzni.

Čtvrteční nehoda na Doubravce. | Foto: Deník/Miroslava Tolarová

Čtyři nabouraná auta, zničený plot, problémy v dopravě a škoda odhadnutá an 200 tisíc korun. To je následek nehody, která se odehrála ve čtvrtek odpoledne v Masarykově ulici v Plzni. "Řidič, ročník 1997, jel se Škodou Octavia Masarykovou ulicí směrem k Těšínské, když náhle, zřejmě vlivem mikrospánku, přejel do protisměru," popsala vznik celého karambolu mluvčí policie Veronika Hokrová.