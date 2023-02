Řidič osobního vozu odbočil na tramvajový pás, ven ho pak musela vytáhnout tramvaj.Zdroj: HZS PK„Řidič s vozidlem Ford Focus odbočoval vlevo do ulice Gerská a přitom najel na tramvajový pás, kde došlo ke střetu přední části vozidla s kaslíkem s elektroinstalací v tramvajovém pásu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová, co vedlo k zastavení jízdy řidiče, který nakonec při svém omylu zkoušel tramvajovým pásem projet dál.

Nehoda zastavila tramvajovou dopravu mezi Košutkou a centrem města až do doby, kdy bylo vozidlo z tratě odtaženo. O to se postarala jedna z tramvají na zablokované trati, která vozidlo vytáhla do míst, kde mohlo být z kolejiště odsunuto.

Dechová zkouška na požití alkoholu před jízdou byla u řidiče negativní. K zranění osob nedošlo, celková hmotná škoda činí 80 tisíc korun.

