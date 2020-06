Ta se stala v sobotu 30. května krátce po jedné hodině odpoledne v ulici Na Roudné v Plzni přibližně 100 metrů před hotelem U Pramenů ve směru z centra města. „Neznámý řidič vyjel vpravo ke kraji vozovky, kde pravou částí vozidla narazil do zde zaparkovaných osobních vozidel a přívěsného vozíku. Následně z místa nehody ujel, když odbočil do Pramenní ulice a vozidlo Peugeot 406 ukryl v této lokalitě,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Peugeota později policisté našli v jednom z objektů v ulici Pod Všemi svatými. Po řidiči však dál pátrají. „Podle svědka by měl být hledaný muž ve věku okolo 40 - 50 let, střední postavy a byl oblečen do bílého trička,“ pokračovala mluvčí.

Dopravní policisté teď hledají svědky této události, zájem mají i o kamerové záznamy, kde by mohlo být vozidlo zachyceno. Ať už z objektů na trase či autokamery. „Mohou se osobně přihlásit na Dopravním inspektorátu Městského ředitelství policie Plzeň, U Borského parku 20, nebo telefonicky na čísle 974 325 256 a také na bezplatné lince 158,“ dodala Hokrová.