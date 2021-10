Zdá se to být jasné. Dvě koalice, které mají 108 křesel ve sněmovně a jsou schopné sestavit vládu. Člověk by řekl, že jiná možnost, než že novou vládu sestaví koalice SPOLU s koalicí Pir/STAN v podstatě neexistuje. Máme tu ale i druhou stranu mince a tou je osoba prezidenta republiky.

Když nyní pomineme prezidentův zdravotní stav, jsem velmi zvědavá, jak se nakonec hlava státu k situaci postaví. Zda se pro jednou zachová státnicky a nebude blokovat vládnutí dvou koalic, které mají ve sněmovně jasnou většinu, anebo pověří sestavením vlády hnutí ANO, které nezíská důvěru. Druhou možnost už navíc včera předeslal současný premiér Andrej Babiš. A když se ohlédneme do nedávné historie, nebylo by to vlastně poprvé, kdy k něčemu takovému dojde.

Že mají strany v parlamentu většinu nerespektoval Zeman už v minulosti. Po pádu Nečasovy vlády v roce 2013 existovaly v Poslanecké sněmovně tři strany, které by měly přes 100 křesel. Zástupci těchto stran tehdy s tímto Zemana oslovili, nicméně ten stejně jmenoval Rusnokovu vládu, která nám tady vládla ještě šest měsíců po volbách. Vláda bez důvěry tedy není za dobu jeho prezidentování v České republice bohužel žádnou novinkou a kdo ví, zda k ní naše země opět nesměřuje.