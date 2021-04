Podle zástupců města je nejvhodnější variantou, aby spojnicí byla dnešní ulice Na Růžku.

Proti tomuto záměru však dlouhodobě bojují místní občané, kteří si nepřejí, aby zahrádky, vzrostlé jehličnany a listnaté stromy u nich v ulici v budoucnu nahradila frekventovaná dvouproudá silnice.

Obyvatelé chtějí, aby napojení na východní okruh, který by měl být zprovozněný roku 2033, vedlo jinudy. Proti výstavbě nové silnice, která je akcí města, podepisují petice a už řadu let se snaží, aby město svůj záměr přehodnotilo.

Zástupci města argumentují, že plánovaná trasa je nejkratší, a že podle variant, které navrhují místní občané, by byla doprava odkloněna opačným směrem a trasa by byla celkově prodloužena. Zároveň však tvrdí, že i když se jeho řešení jeví jako nejoptimálnější, má řadu problémů a město je ochotné o možných variantách jednat. Zda občané v tomto boji uspějí, je zatím nejisté. Všechny z nás by ale určitě překvapilo, kdyby město nakonec ustoupilo a místním dalo za pravdu.