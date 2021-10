Ingram měl k Plzni velice vřelý vztah a rád se do ní vracel. Poprvé k tomu došlo v roce 1994, od roku 1995 se poté pravidelně účastnil květnových Slavností svobody. Podle svého nedávného vyjádření se v roce 1995 během oslav v Plzni cítil nepopsatelně šťastný. Od té doby navštívil festival dvaadvacetkrát. V Plzni vždy rád vzpomínal na květen roku 1945. Jak několikrát uvedl, setkal se tu tehdy s těmi nejvděčnějšími a nejšťastnějšími lidmi, jaké kdy viděl. „Z času stráveného v Plzni během května 1945 mám mnoho příjemných vzpomínek, ale ten srdečný způsob přijetí, jímž jsem byl přivítán spolu s ostatními americkými vojáky, pro mne osobně rezonuje jako nezapomenutelná a zásadní vzpomínka,“ zavzpomínal on-line formou letos na jaře vojenský veterán.

Plzní otřásla velmi smutná zpráva. Ve věku 99 let zemřel americký veterán a osvoboditel Plzně z roku 1945 Earl Ingram.

