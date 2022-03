Velký bolevecký rybník má od sucha zachránit voda z Berounky. Představitelé Plzně včera podepsali smlouvu, na jejímž základě vyroste začne stavba jímacího objektu na vodu z Berounky a potrubí, které bude odvádět vodu k čistírně odpadních vod v Jateční ulici. Vyčištěnou vodu následně požene potrubí přímo do Boleváku. Stavba zařízení začne za několik dní a první voda do rybníku poteče už v průběhu září.

Je to skvělé a vysychající rybník tento krok zachrání, myslí si část veřejnosti. Jiná skupina lidí však upozorňuje na to, že voda z řeky Bolevák nespasí a je to pouze krátkodobé a povrchní řešení. Na vině je totiž nejen podle nich a některých odborníků hlavně špatné hospodaření s dešťovou vodou, která spolu s odpadní teče desítky let do kanalizace. A sucho tak totiž dle jejich názoru nepostihuje jen Velký bolevecký rybník, ale celou soustavu rybníků včetně rostlin a živočichů žijících v jejich okolí.

Doufejme proto, že současné řešení stav rybníku vylepší a vedení města se také zamyslí nad dlouhodobým řešením, které by pomohlo i podzemním vodám.

