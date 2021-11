Barbora Hájková | Foto: Deník / Barbora Hájková

Heslo bez peněz do hospody nelez už neplatí.Nově se razí motto „bez prokázání bezinfekčnosti do hospody nevkročíš“. Vláda si od nového opatření slibuje zpomalení covidové epidemie. Hospodští a hosté to však vidí jinak. Restauratéři se bojí úbytku zákazníků. Část lidí, kteří nejsou očkovaní a testy si nechtějí platit ze svého, se pokud možno nají doma a se známými popijí v garáži.