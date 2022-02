Základní školy v Plzni se radují. Oproti minulému týdnu totiž zaznamenaly značný pokles pozitivních žáků při pravidelném testování. Minulý týden v pondělí mělo pozitivní test 251 žáků z 9040 testovaných, v pondělí 31. ledna to bylo už „jen“ 197 žáků z 9631. Všech šestadvacet plzeňských školních zařízení se dle informací z magistrátu daří držet otevřených a na žádné ze škol se nenachází ohnisko nákazy. Vedení škol i města tak věří, že se do čtvrtka situace nezmění a kvůli covidu nijak zvlášť nezdramatizuje.

Situaci by pak podle odborníků mohly ještě více vylepšit jarní prázdniny, které navazují na páteční pololetní, a potrvají až do 14. února. Děti se tedy do lavic vrátí až po deseti dnech volna.

Epidemie v Plzeňském kraji je na vrcholu. Vir se už dostal k rizikovým skupinám

A to je rozhodně dobrá zpráva nejen pro děti školou povinné, jejich rodiče a učitele, ale pro nás všechny. Pozorujeme, že pandemie už konečně ustupuje a naše životy se snad už brzy vrátí do normálu. Třeba se v brzké době všichni společně setkáme v restauracích nebo na kulturních akcích a z obličejů po měsících sundáme respirátory.