Lidé v karanténě nebo izolaci mohou v Plzni odvolit na volebním místě v Depu 2015 v Cukrovarské ulici. Drive In stanoviště je otevřeno do středeční 17. hodiny a voliči vše vyřídí bez vystupování přímo ze svého auta. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Část občanů určitě ještě zvažuje, komu svůj hlas věnuje. Jsou ale také občané, kteří přemýšlejí nad tím, zda do volební místnosti o víkendu vůbec vyrazí. Je ale třeba si uvědomit, že hlasováním můžeme ovlivnit mnoho věcí – nejen složení poslanecké sněmovny, ale také to, kdo bude skládat vládu, kam bude vláda směřovat a nepřímo také to, kdo se stane premiérem a v dalších čtyřech letech povede naši zemi.