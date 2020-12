Nikdy jsem to nezkoušel v žádném školním časopise, ale vedl jsem v rodné Tlučné kroniku oddílu stolního tenisu a tam to asi začalo. Postupně se ze mě v Deníku stal z externího dopisovatele kmenový redaktor, vyzkoušel jsem si i práci v pražské centrále, kde jsem však byl spíše editor. A když už jsem měl branek, bodů a vteřin dost, zkusil jsem to ve všeobecném internetovém zpravodajství. Nakonec jsem ale zase skončil u sportu, asi to tak mám dané osudem. Když jsem byl před dvěma lety za dcerou ve Spojených státech, nemohl jsem si nechat ujít návštěvu věhlasných New York Times, ale zájem neměli, nikdo tam neuměl česky a moje angličtina je bídná. Proto už zase píšu pro Plzeňský deník. Jako správný patriot hrdý na úspěchy lidí z našeho regionu. Nejen fotbalistů, hokejistů a házenkářů, ale každého, kdo to dotáhl až na úplný vrchol – cyklistů Kreuzigera se Štybarem, tenistek Strýcové s Hlaváčkovou, o nichž jsem referoval ještě když byly žákyňky. Ve volném čase rád cestuji, fotografuji a věnuji se přítelkyni Milušce.

Zdroj: Archiv Zdeňka Soukupa