„David měl po konci Bostonu v playoff NHL velký zájem přijet mistrovství a přestože byl ke konci základní části zraněný, výstupní zdravotní testy u něj proběhly bez problémů a od Bruins tak dostal zelenou,“ řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd. „Pokud vše půjde podle plánu, ve středu by měl už s týmem trénovat a do zápasu by měl nastoupit už ve čtvrtek proti Lotyšsku,“ dodal.