"Je jasné, že teď se nám o tom mluví velmi dobře, protože dosud jsme zrovna moc dobré ty začátky zápasů neměli. Proti Lotyšům ale bylo vidět, jak moc je důležité, když do toho vlétneme hned od začátku. Byla to vážně super třetina. Ale ono to nebylo jen o tom, co kluci předvedli na ledě. Bylo to znát už v kabině, že jsou všichni nachystaní, fanoušci byli připravení, každý do toho byl zatažený. Všichni chtěli dobře odvést svou práci. Důrazně jsme forčekovali, dobře jsme bruslili, každý bojoval. Je to přesně to, co jsem chtěl vidět. Takhle je třeba hrát," liboval si trenér české reprezentace Kari Jalonen.