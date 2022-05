„Kluci do toho utkání vlétli, byla tam energie, nasazení, entuziasmus. Hlavně v první třetině hráli skvěle. Kéž by vítězství posunulo nároďák na vlnu, kde ho chceme všichni vidět,“ prohlásil bývalý útočník, trojnásobný mistr světa a nyní ve Škodě Plzeň sportovní manažer.

Po prohře s Rakušany by další případný nezdar znamenal pro český tým už vážnou komplikaci. Fanoušci proto očekávali, že proti Lotyšsku to budou nervy. Sdílel jste jejich obavy?

Já hlavně čekal lepší výkon, což se stalo. K utkání s Rakouskem si své řekli určitě trenéři i hráči v kabině. Změnilo se složení útoků, ze zámoří přiletěl Pasta (David Pastrňák), zcela změnil tvář mužstva a mohlo by to už jít dobrým směrem.

Souhra Pastrňáka a Krejčího vycepovaná sedmiletou spoluprací v Bostonu nadchla. Jako by ani neuplynul rok od momentu, kdy se jejich cesty rozdělily.

Skvěle si vyhověli. Bylo vidět, jak dobře vědí, kde se kdo pohybuje a co udělá. Klapalo jim to. Oba jsou to excelentní hokejisté a ta chemie tam stále je. Nemusíte spolu hrát rok, dva a stejně to naskočí. To se prostě nezapomíná.

Co říkáte naopak na výkony osmnáctiletého plzeňského obránce Davida Jiříčka, který si na šampionátu dospělých odbývá žhavou premiéru?

Proti Lotyšsku ho sice trenéři tolik nenasazovali, důvody neznám, ale i tak je to pro něj obrovská zkušenost. A za mě rozhodně nepropadá. Zápas s Rakouskem nevyšel nikomu a jinak Jířa odvádí dobrou práci.

V čele naší skupiny jsou podle očekávání severské týmy Švédsko, Finsko, v áčku zase Kanada se Švýcarskem. Vidíte nějaká překvapení?

Možná dosavadní postavení Slovenska mimo pozice zaručující postup do čtvrtfinále (6. místo) . Nutno ale říci, že na úvod měli nejtěžší soupeře a třeba proti Švýcarům odehráli dobrý zápas. Jen jim nevyšly přesilovky a pár dalších věcí (Slovensko prohrálo 3:5). Přesto věřím, že do čtvrtfinále postoupí.

A co ostatní celky na šampionátu? Zaujal vás některý nějak víc?

Líbil se mi zápas Švédska s Finy. Předvedli parádní hokej, na který se dalo koukat. Bylo tam všechno. Také Kanada zatím potvrzuje roli favorita, a to se dá očekávat, že se bude ještě zlepšovat. Překvapit by mohli Švýcaři.

Češi výhrou nad Lotyšskem nakročili do čtvrtfinále a pokud zvládnou sobotní souboj s Nory už by jim účast v play-off neměla uniknout. Lze ještě uvažovat o vylepšení stávající čtvrté pozice?

Rozhodně. Po Norech se utkáme s Amerikou a Finy, a v těch zápasech se bude rozhodovat o konečném pořadí ve skupině. Postoupit výš tak můžeme, a bylo by to jen dobře.

Zpátky k extralize, k Plzni. Klub ve čtvrtek odtajnil již osmou posilu. Jste spokojený, jak se obměna týmu pro novou sezonu vyvíjí?

Odpověď se dozvíme až v extraligových zápasech, ale můžu říct, že kluky, které jsme si vyhlédli, se zatím povedlo do týmu přivést.

Stále platí, že v kádru je ještě volné místo pro ofenzivně laděného obránce a produktivního útočníka?

Dvě místa jsou stále ve hře, a pokud to klapne, získá tým hodně na síle. Příchod obránce je ve finiši, na centra si však ještě počkáme. Nějaká jména padají, ale chceme si být jistí, že dokážeme nahradit Buldu (Michala Bulíře – v minulé sezoně s 56 body nejproduktivnějšího hráče Škody).

