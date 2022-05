ON-LINE: Češi se dozví soupeře pro čtvrtfinále. V utkání s Finskem ztrácejí

/FOTO/ Hokejisté uzavřou večerním zápasem proti domácímu Finsku základní skupinu světového šampionátu v Tampere. Pokud by národní tým zvítězil za tři body, obsadil by druhé místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále by šel na Kanadu. Když svěřenci kouče Kariho Jalonena získají dva body a méně, jejich soupeřem bude Německo. Spíš to vypadá na druhou varinatu, po první třetině Češi prhrávali 0:2. On-line přenos ze zápasu s Finskem můžete sledovat od 19:20.

