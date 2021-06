„Máme za úkol víc střílet a trefovat bránu,“ pronesl zadák Libor Šulák, který vsítil hned dvě branky.

„Nebylo to lehké utkání. Britové byli velice nepříjemní, dohrávali souboje, nebáli se vystřelit, byli houževnatí,“ přiznal další skórující obránce Lukáš Klok, který se prosadil v druhém utkání po sobě.

Volno dostal brankáře Šimon Hrubec, který ve všech předchozích zápasech nastoupil od začátku. Do brankoviště se tak postavil Roman Will. Záda mu kryl Petr Kváča, který byl před utkáním dopsán na poslední místo na soupisce.

Rušno ale bylo podle očekávání před britskou brankou. Velkou šanci spálil Matěj Blümel. A hned po něm v přesilovce zazdil gólovku Filip Zadina, který před opuštěnou brankou trefil jen Jana Kováře.

Když to nešlo útočníkům, vzali za to obránci. Z osmnácti střel v první třetině se ujal švih beka Lukáše Kloka, který si sjel z modré a v 8. minutě zařídil Čechům vedení. Poprvé na turnaji tak parta Filipa Pešána vyhrála první třetinu.

„Já spíš nahrávám, ale když je šance vystřelit, tak vystřelím. Viděl jsem clonu před bránou, otevřel se mi prostor, tak jsem to zkusil. Jsem rád, že jsem vystřelil.“

Po přestávce se muži v červených dresech rozjeli. Z druhé periody uběhlo jen 33 sekund a Češi vedli 2:0. Hronek se při napadání dostal k puku, šikovně si prohodil protihráče a bekhendem překonal Whistla. Dvougólový náskok dal Čechům křídla a po další trefě obránce Šuláka to bylo už 3:0.

Britové nestíhali a na jejich brankáře se valil jeden útok za druhým. Už na 4:0 zvyšoval po individuální akci Chytil. Ostrované snížili 22 sekund před sirénou v přesilovce. Will neudržel puk v lapačce a Myers z dorážky korigoval.

V poslední třetině se dočkal premiérového gólu na šampionátu poctivý dříč Radan Lenc, který překonal náhradníka Bownse dělovkou z mezikruží. Dvě minuty před koncem dal na razítko na český triumf opět Libor Šulák.

