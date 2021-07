Na premiérovou účast mezi olympijskou smetánkou se může těšit kanoista Radek Šlouf. Odchovanec plzeňského oddílu TJ Prazdroj usedne do deblkajaku společně se zkušeným českým závodníkem a jednou z největších hvězd české výpravy Josefem Dostálem, pro nějž to budou již třetí olympijské hry.

„Těším se opravdu moc, protože je to jeden z mých splněných sportovních snů,“ uvedl na svazovém webu Radek Šlouf, kterému nekazí radost ani to, že olympiáda v Tokiu bude kvůli koronavirové pandemii poněkud okleštěná.

„Bude ve formátu, v jakém bude. Ani mě to nijak extra nemrzí. Na hry jedu poprvé, takže si ani nedovedu představit průběh sportovního svátku, jaký to normálně je. Nejvíce mi jde o to, abych co nejlépe zazávodil a co nejlépe se poměřil s nejlepšími sportovci, kteří na olympiádě budou,“ pokračoval Šlouf.

Společně s Dostálem poprvé závodili před dvěma lety a hned první kvalifikační závod se jim povedl na výbornou. V silné konkurenci si zajistili tehdy letenku do Tokia. Výbornou formu ale mají i před letošní největší světovou sportovní událostí. Na Světovém poháru v maďarském Szegedu skončili na kilometrové trati těsně druzí za maďarskou posádkou.

„Plzeňský expres,“ křičel Dostál na svého parťáka. „Radek hodil hodně uhlí pod kotel a byla tam i pára do finiše,“ chválil Dostál parťáka.

České duo by tak mohlo v Tokiu patřit k favoritům na cenný kov. Dostál získal zatím tři medaile na olympiádě, zlato mu však ve sbírce chybí. Plzeňský kajakář tak může těžit ze zkušeností svého parťáka.

Oba odletěli do Japonska už v neděli na třítýdenní přípravu v Susaki. Zatím však marně čekají na lodě.

„Do olympijské vesnice se přesuneme až dva dny před závodem. Moc se na závod těším, zatím v nervu nejsem a věřím, že nebudu. Myslím si, že to bude dobré,“ říká optimisticky Šlouf. Závodí se 4. a 5. srpna.