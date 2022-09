Jeho jméno od úterý evokuje v myslích fanoušků Viktorie hodně nepříjemné pocity.

Rakouský sudí nařídil penaltu, a navíc vyloučil stopera Mariána Čišovského.

Do té doby vyrovnaný duel Ligy mistrů tak proměnil na hru kočky s myší.

Český šampion, jenž začal proti fotbalovému obrovi bez bázně, tak musel přejít do defenzivy. Neuspěl, prohrál 0:4.

A hráči Plzně po odchodu do kabin sudího rozhodně nešetřili. „Celý zápas byl vedený v tom duchu, že rozhodčí na nás byl přísnější. Nám karty dával, jim ne. Nemyslím si, že je třeba tlačit Barcelonu. Jsou silní, aby si to uhráli sami na hřišti. Pro nás to byl výjimečný zápas, ale na hřišti byl někdo, kdo nám nechtěl dopřát, aby to bylo ještě výjimečnější,“ otevřeně prohlásil plzeňský kapitán Pavel Horváth.

Sudí, jenž rozhodoval i zápas české fotbalové reprezentace do 21 let proti Španělsku na mistrovství Evropy, kde rovněž vynesl pár sporných verdiktů, bez váhání vyloučil Čišovského za sražení Messiho ve vápně.

„Penalta byla jasná, o tom nebylo pochyb. Ale vždycky je sporné odpískat penaltu a ještě hráče vyloučit. Je to trochu nespravedlivé. Je to otázka na rozhodčího,“ připustil barcelonský kouč Guardiola.

Mohl i nemusel. Tak vnímají červenou kartu pro Čišovského fanoušci i odborníci.

„Pokud jde hráč na bránu a někdo ho zezadu sestřelí, tak je to červená karta. Ale ta situace tak jasná nebyla. Dostáváme informace od svazu, od UEFA, jak se bude pískat. A pak přijde zápas, a stejně to rozhodčí řídí jinak. Na červenou to nebylo,“ řekl smutně plzeňský trenér Pavel Vrba.

Frustrace a zklamání z něho i z plzeňských hráčů přímo čišela. Je to pochopitelné.

Domácí totiž v prvních minutách Barcelonu tlačili.

„Někteří hráči ani neměli chuť hrát, když viděli, jak se to vyvíjí. Zeptáte se jich, jak se cítí, a oni se chtějí nechat vystřídat proti soupeři, jako je Barcelona,“ dodal Vrba.

S postupem času však zlost přejde. Pak si v Plzni určitě vzpomenou, že je za jejich odvahu chválil jak kouč Barcelony, tak i španělský tisk.