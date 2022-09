V autobusu zasednou hráči z letenského áčka, béčka, staré gardy a jejich známí. Vlastně i volant bude mít na starost další fotbalista plzeňské Letné. Celkem se na sedadlech bude tísnit 45 lidí.

Už zítra je čeká zápas Ligy mistrů, ve 20:45 hodin zazní úvodní hvizd střetnutí s frajerem Ibrahimovičem a nestárnoucím Seedorfem.

Ale nebojte se, letenští borci se na milánském stadionu nevydají směrem na zelený pažit, ale ´jen´ na horní tribunu slavného klubu. Plzeňské barvy bude stále hájit parta viktoriánů kolem Pavla Horvátha. Přesto to bude pro letenskou skupinu nezapomenutelný zážitek. „Chtěl jsem vidět jednou v životě opravdu velký stadion, zažít patřičnou atmosféru. A to se mi snad nyní s Viktorkou v Miláně splní,“ těší se Petr Šampalík.

A nejen jemu. Na San Siro se chystá bezmála čtyři tisíce fanoušků z Plzeňska. Úctyhodný počet, v téměř 80tisícové aréně je to ale nepatrná část.

Pro Plzeň je prostě zápas se sedminásobným vítězem Ligy mistrů (a Poháru mistrů) těžko opakovatelným zážitkem, pro italské tifosi je naopak Viktoria tuctovým týmem. Ale pozor, italští fandové nejsou ignoranty. „Znám tým Viktorie, je to mužstvo s velkým potenciálem. Ale proti AC bude muset hrát zatraceně dobře, aby uspělo,“ varuje Enrico Trebino. Milánský příznivec je přesvědčen o síle domácích. „Mužstvo je nachystáno dobře, myslím, že nebude vadit ani to, že několik hráčů není zdravotně zcela v pořádku,“ dodává Trebino. Podle svých slov sleduje fotbal každou volnou minutu, přesto na San Siro nedorazí.

To ´letenský´ autobus určitě ke stařičkému stadionu v Miláně dojede. „Z centra Plzně až k San Siru je to 749 kilometrů. Vyrazíme v 11 večer, pojedeme 10 hodin,“ hlásí Petr Kolář, řidič a zároveň letenský fotbalista. S autobusem dojede až k parkovišti vyhrazenému pouze pro sektor hostů, odtud se pak fandové dostanou chráněným koridorem rovnou k určeným vchodům.

Fanoušci Viktorie by se měli připravit na to, že italští pořadatelé mohou být důslední. „Budou mít k dispozici jmenný seznam fanoušků Viktorie, mohou požádat o prokázání se osobním dokladem. Když se občanka nebo pas nebude se seznamem shodovat, nebude takový příznivec na stadion vpuštěn,“ upozorňuje Pavel Pillár z Viktorie Plzeň.

I tak letenští fandové věří, že si zápas na Apeninském poloostrově užijí. „Má to samá pozitiva: věhlasný soupeř, je to blízko, svezeme se tam autobusem, bude dobrá parta lidí. A navíc, myslím, že Viktorka má v Miláně šanci, mohla by překvapit,“ věří Šampalík.