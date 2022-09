„Asi je tomu těžké uvěřit, ale je to tak,“ říká sympatická blondýnka, která je už šest a půl roku přítelkyní fotbalisty Viktorie Plzeň Petra Jiráčka.

O čem se jí zdálo, mluvit nechce. „To se nedělá. Když bych to prozradila, nemuselo by se to vyplnit. Jediné, co mohu říci, že to byl sen s dobrým koncem,“ usmívá se.

Oba pocházejí ze Sokolova. „Seznámili jsme se, když Petr ještě v dresu Baníku postoupil z krajského přeboru do divize,“ vzpomíná Linda.

Dnes svému milému drží palce na tribunách největších evropských stadionů. „Na utkání s Barcelonou se moc těším, vůbec nevím, co od toho mohu očekávat. Už při zápase na San Siru byla fantastická atmosféra. Už když jsem vstoupila na tribuny, měla jsem husí kůži,“ svěřuje se.

Utkání svého přítele obrovsky prožívá. „Nejlépe by to potvrdili ti, co sedí vedle mne. Jsem tak trochu nervák, křičím, nadávám,“ přiznává na pohled křehká dívka.

Srdce se jí sevře, když Petr zůstane po zákroku soupeře ležet na trávníku. „Když se pak dlouho nezvedá, bojím se o něj,“ říká.

Petrovým velkým fandou je i bratr Jan. Je přesně o deset let mladší než jeho slavnější sourozenec a je také fotbalistou. „Hraji za dorost Baníku,“ upřesňuje patnáctiletý chlapec, pro kterého je starší bratr velkým vzorem. „Jezdíme s tátou na každý Péťův zápas,“ vyznává se Jan Jiráček.

I on zápasy svého bratra velice prožívá. „Jsem nervózní, před utkáním s Barcelonou jsem toho moc nenaspal, skoro jsem nezamhouřil oko,“ říká.

Od svého bratra má doma parádní sbírku dresů. „Brácha mi dá vždycky zakázku na dres hráče, kterého si předem vytipuje. A já se mu snaží jeho přání splnit,“ směje se Petr Jiráček.

Honzova sbírka se určitě rozšíří o vzácný exemplář po zápase s Barcelonou. „Tady má každý dres velkou cenu, v Barceloně se to hvězdami jen hemží. Žádné zvláštní přání proto nemám,“ tvrdí Honza. „Neboj, popadnu rychle toho, kdo bude nejblíže,“ slibuje bratrovi záložník Viktorie.