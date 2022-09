A že se dá těžko změřit fotbalové nadšení? Ale dá, měří přesně 292 kroků – tak dlouhá byla fronta na balíčky zápasů v osm hodin ráno, kdy se otvíraly pokladny. V tu chvíli už 22letý student z Ledců vyzvedával jako jeden z prvních balíčky na zápasy. Měl za sebou něco přes 17 hodin čekání. „Byl jsem ve Štruncáku od tří hodin odpoledne, bez střídání. Nebylo to ale tak hrozné,“ tvrdil Lukáš Hruška. Odměnou mu byl balíček na tři zápasy (Borisov, Milán, Barcelona) na hlavní tribunu za 4200 korun.

Ráno vládla docela živá atmosféra, jakoby lidé ve frontě neměli za sebou dlouhé čekání. Ozývaly se popěvky ´Viktoria´, příznivci si také rázně poradili s těmi, kteří chtěli předbíhat.

Kolem 11. hodiny se začínaly ozývat hlasy, že balíčky brzy dojdou. V tu dobu už byl dav lidí spíš apatický, unavený. Ve 12:05, tedy pět minut po dvanácté, se ozvalo definitivní: Je vyprodáno. Paní od pokladny pak zklamaným příznivcům ještě nabídla, že od 13 hodin se začnou prodávat vstupenky pouze na duel s Borisovem. „Jasně, že je to škoda. Stál jsem tu od sedmi hodin, lístky mi unikly o kousek. A jestli počkám na Borisov? Asi si zajdu na oběd a pak se vrátím,“ říkal rezignovaně Radek Černický z Plzně. Kdyby přišel o hodinu dřív, balíčky by se mu určitě do ruky dostaly.

Na prestižní zápasy českého mistra vyrazili příznivci ze všech koutů republiky – z Brna, Teplic, Prahy a také ze Slovenska. „Jsme ze Žiliny, našli jsme si sem prostě cestu,“ oznamoval s balíčky v ruce kolem 11. hodiny Martin.

Celkem se prodalo, i s permanentkářemi, kolem 6700 balíčků. Zbytek z 20tisícové kapacity Edenu zatím Viktoria schovává pro UEFA, obchodní partnery a hostující tým.