Po závěrečném hvizdu vítězného utkání v Minsku, v kterém jeho tým vyhrál 1:0 nad Borisovem, vyskočil radostí a rozeběhl se ke střídačce. Tady se trenér fotbalistů Viktorie Plzeň Pavel Vrba objal se svými asistenty. Je to jen pár vteřin absolutního štěstí, ale pro takové okamžiky stojí za to dělat fotbal a přinášet mu oběti.

Jaký je to pocit, přivést mužstvo k první výhře v Lize mistrů?

Je to velice příjemné. Uhráli jsme s BATE čtyři body, což je pro nás moc důležité. Udělali jsme obrovský krok k tomu, aby se i na jaře hrály v Plzni evropské poháry.

Domníváte se, že je Borisov schopný porazit na Nou Campu Barcelonu?

Stát se může cokoliv, před pár lety tam vyhrála Kazaň. Ale BATE to bude mít v Barceloně hodně těžké. Já navíc věřím tomu, že uhrajeme bod v Praze s AC Milán. A to by nám mělo stačit. Navíc předpověď ze začátku skupiny, že uhrajeme pět bodů, je reálné naplnit. Věřím, že to zvládneme.

Proti Borisovu jste podali jste ucelený, kompaktní výkon. Překvapil vás přes to něčím soupeř?

Nemyslím si, že by nás něčím překvapil. V prvním poločase až na dvě situace, kdy měl šance ze strany, jsme to ustáli. Ve druhé půli měl Borisov tlak, ale tentokrát už bez šancí. Mrzí mne, že jsme výsledek nepojistili druhým gólem, příležitosti jsme tomu měli, gól mohli dát Ševinský, Kolář, skórovat jsme mohli i po akci Petržely, kdyby místo střely z,volil zpětnou přihrávku na volné spoluhráče. Naše výhra je zasloužená, vytvořili jsme si více gólových příležitostí a jednu jsme proměnili.

Co říkáte na výkon Ševinského, který suverénním způsobem nahradil distancovaného Čišovského?

My víme, že Franta je náš žolík, co se týká stoperů. Máme u něj jistotu, že když potřebujeme, může zaskočit za kohokoliv a zvládnete to. Hra BATE mu navíc vyhovovala, nebyla o velkých sprintech, ale vyžadovala dobré postavení, a to má Franta skvělé.

Nepotřeboval byste takových žolíků v mužstvu více?

Já myslím, že je máme. Je tady Ďuriš, Fillo, Hora, Darida, nerad bych na někoho zapomněl, aby si potom na mě nestěžoval (smích). Máme dostatečně silný kádr.

Udělali jste si dobré jméno v Evropě. Nemáte teď obavy, aby se ti žolíci nemuseli přesunout do základní sestavy, protože o řadu hráčů bude určitě zájem?

Já jsem hlavně rád, že tito hráči dokazují, že do mužstva patří. A jsou připraveni na to, aby byli platnými členy týmu.

Jak dlouho jste se rozhodoval, že do branky místo Pavlíka půjde Čech?

Přiznám se, že to bylo pro mě dilema. Rozhodl jsem se až pár hodin před zápasem. Volba padla na Marka Čecha na základě výkonu Romana Pavlíka v posledním ligovém utkání proti Mladé Boleslavi. Jsem rád, že Marek odchytal zápas s nulou, i když i on udělal některé chybičky.

Umíte rozlišit euforii po vítězství v důležitém zápase v Lize mistrů a po běžném ligovém utkání?

Pro mě je každý zápas důležitý. V sobotu jsem měl například obrovskou radost z výhry nad Mladou Boleslaví. My chceme pravidelně bodovat v české lize, abychom mohli hrát zase evropské poháry. Jinými slovy, my se nemůžeme kvůli Lize mistrů vykašlat na českou ligu, i když zápasy v Champions League jsou samozřejmě z mediálního i ekonomického hlediska pro klub zajímavější.

Pro Plzeň je první výhra ve skupině Ligy mistrů přepsáním historie. Vnímáte to stejně?

Určitě. Plzeň je po Spartě a Slavii teprve třetím českým mužstvem, kterému se to podařilo. Z tohoto pohledu je to pro nás obrovsky cenné. Letošní rok je prostě výjimečný. Vyhráli jsme titul, teď se nám daří kráčet Evropou. Já jenom věřím, že se nám povede na to navázat i v příštím roce.

Zřejmě budete hrát na jaře Evropskou ligu. Jak moc podle vás stoupne prestiž klubu?

Dost. A také to bude důležité pro některé hráče, aby zvážili, jestli odejdou z klubu před jarní částí sezony nebo si budou chtít ještě zahrát Evropskou ligu. Doufám, že na jaře se budou hrát evropské poháry v Plzni před vyprodaným stadionem. Byla by to ta nejlepší odměna pro naše fanoušky.

Jak moc může podle vás účast v Evropské lize ovlivnit rozhodnutí hráčů odejít z klubu?

Jsou dva vlivy, klub a národní mužstvo. Jsem rád, že se to podařilo klubu, který, jak doufám, do jarní části Evropské ligy postoupí. Pomohlo nám i národní mužstvo tím, že se kvalifikovalo na Euro. A hráči musí zvážit, jestli půjdou do rizika, nemusí v novém mužstvu hrát, a mohou tak ztratit místo v reprezentaci. Je to teď na nich. A budou mít těžké rozhodování. Jsem rád, že jsme jim postupem do Evropské ligy zamotali palice.