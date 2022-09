VZPOMÍNKA: Úžasný stadion, rozplýval se plzeňský kouč Vrba na San Siru

Byla to velká sláva, když Plzeň přijela do Itálie k prvnímu venkovnímu zápasu v Lize mistrů. V dalším článku ze seriálu Deníku se dozvíte, jak reagoval kouč Pavel Vrba na milánském San Siru a co řekl o hvězdném soupeři.

Kouč Plzně Pavel Vrba | Foto: Antonín Bělonožník