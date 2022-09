„Pivo už se nakládá do autobusů,” lákal plzeňské příznivce Roman Bakala, vůdce Pfans Viktorie. Na parkoviště v centru Plzně se sjeli opravdoví fanoušci západočeského klubu. „Věřím, že dnes bude v Edenu výborná atmosféra, srovnatelná s tou při duelu s Borisovem. Gradovat bude poté, co Barcu porazíme,” doufá ve fotbalový zázrak Bakala. Ještě o hodinu dříve vyjel z Plzně do pražských Vršovic speciální vlak, který dovezl na místo činu další stovky fanoušků.

Pražský Eden byl dvě hodiny před úvodním hvizdem obležen fandy. U vchodu číslo dvě se to hemžilo červenomodrými barvami, ale v jiných odstínech. Ano, přijeli i příznivci španělského mistra. U turniketu postávali Španělé, ale i čeští příznivci katalánského klubu. „Je to dvojnásobná radost. Vidět Barcu na vlastní oči a ještě k tomu v Praze proti českému týmu. Myslím, že to bude dobrý zápas,” těšil se Petr ze Znojemska.

Půl hodiny před začátkem se z tribun linula optimistická nálada. Kromě klasického povzbuzování „Viktorka, Viktorka” a „červená a modrá” se ozývalo snové „Dejte jim búra”. Téměř dokonalé narážečky barcelonských hvězd při rozcvičce ale dávaly tušit, že tak jednoduché to proti nejlepšímu týmu planety nebude. Zápas, který ještě Eden neviděl, mohl začít. Chvíli předtím desítky zklamaných fanoušků žebraly před stadionem o lístky. Neuspěly. Náladu si ale rychle spravily ve vršovických hospodách, které se plzeňskými fanoušky rychle zaplnily.

Do Prahy se také chystala parta tzv. alkoturistů, kteří vyjížděli tradičně od hospody Na Potravinách. „Jasně že jedeme. Pravidelně vyrážíme na zápasy Viktorky tranzitem, nebudeme chybět ani v Edenu. Tenhle zápas ale beru spíš jako třešničku na dortu než jako nejdůležitější duel Viktorie,“ říkal majitel hospody Jenda Kešner. Věřil, že plzeňští fotbalisté mohou při troše štěstí dosáhnout na remízu. A zároveň se obával vlažné podpory fanoušků v Edenu. „Už v Barceloně jsem byl zklamaný. Bylo tam tak tisíc Plzeňáků a pak zbytek těch, co přišli na kukačku. Jen aby to dnes nebylo stejné, trochu snobárna,“ obával se Kešner.

Střet plzeňské Viktorie s hvězdnou Guardiolovou partou lákal do pražské arény ve Vršovicích jako magnet. V ochozech se sešel prezident, pražský arcibiskup, plzeňský primátor, významní podnikatelé. I ´velká zvířata´ ale měla potíže, aby se na velký zápas dostala. A obyčejní Plzeňané to měli ještě těžší. Většina jich místo výletu do hlavního města zůstala doma – ve městě piva. „U nás bude plno, stoly jsou zamluvené. A budou tady, jako vždy, lidé, co fandí Plzni,“ dodával o hospodě Na Potravinách právě Kešner.

Restaurace a sportbary znovu hlásily obsazeno, takový zápas se přece jen v Plzni hned tak nepromítá. „Radši bych byl v Edenu, to je jasné, ale věřím, že i tady bude dobrá atmosféra. S klukama jsme se domluvili, že si po každé střele Viktorky dáme panáky. Věřím, že jich bude dneska dost,“ hlásil ještě před příchodem do Astry v Lobzích Pavel, plzeňský student.

Především mladé příznivce Viktorky, ale i slavné Barcelony přijal klub In Café na Americké třídě. „Už od pondělí máme plno. U nás se vždycky fandí, takže si myslím, že večer to nebude jiné. Zvlášť když máme v akci brusinkovou vodku,“ lákal včera se smíchem provozovatel klubu Petr Pánek. Bývalý petřínský fotbalista se byl před dvěma týdny podívat na Barcelonu přímo na Nou Campu, do Edenu ale nezamířil. „Budu v klubu, Messiho jsem už na vlastní oči viděl,“ konstatoval smířeně.

Směrem k náměstí Republiky si to večer namířil Petr Skála. „Do Prahy jsem lístek nesehnal. Sice ho na netu nabízeli překupníci za několik tisíc, ty ale prostě nejsem ochotný dát ani na Barcu. Na náměstí se ale určitě sejde dost lidí. Věřím, že tam bude pořádný hukot, dobré počasí a my oslavíme remízu,“ přál si Plzeňan pár hodin před úvodním hvizdem.

Místo do Edenu zamířil ke gauči Radek Votípka. „Mohl jsem lístek do pražské arény mít, jenže musím druhý den brzy do práce, a tak se podívám na zápas v klidu u televize. Ale už se těším, je to prostě svátek fotbalu. Je radost se dívat na hru Barcelony, na druhé straně jsem zvědavý, jak zvládne duel Viktorka. Bude to mít hodně těžké,“ uvědomoval si.