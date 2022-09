Jaké bylo ale jejich zděšení, když se u pokladny dozvěděli, že jim tu lístky neprodají. „Stejně jsme dopadli i na dalších dvou oficiálních prodejních místech,” popisuje krušné chvilky plzeňský fanoušek.

Vysvětlení prodávajících bylo všude stejné. Vstupenky tu Čechům neprodají. „Před námi byli ve frontě Rumuni a Rusové. Ti problém neměli. Podle místních pravidel je to tak prý vždycky. Fanoušci ze země, jejíž tým tu hraje, lístky nedostanou. Když tu například hraje Manchester, lístky prodají komukoliv kromě Angličanů,” sděluje Poslední. Vstupenky tu je možné získat pouze na cestovní pas. Navíc jsou na jméno. Takže i kdyby jim je koupil třeba někdo z místních, nebylo by to Plzeňákům nic platné. Po kontrole před stadionem by se stejně do hlediště nedostali.

Podobně naslepo přijeli před čtrnácti dny do Milána, kde se plzeňští fotbalisté utkali s místním AC. Tady s nákupem lístků žádný problém neměli.

„Snažili jsme se vymyslet nějaké řešení. Rozhodně by nás vůbec nepotěšilo, kdybychom tu byli, ale přímo na zápas jsme se nedostali,” dodává. Stadion měli blízko, ale vstup na něj se jim stále více vzdaloval. „Už jsme si mysleli, že budeme muset zápas sledovat v televizi v nějakém místním baru,” konstatuje Poslední. Takový katastrofický scénář ale nakonec naštěstí nenastal. „Zavolali jsme do Plzně na Viktorku a podařilo se nám nakonec lístky zajistit. Předali nám je kluci, kteří přiletěli v úterý,” popisuje fanda šťastný konec.