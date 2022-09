Nenápadný chlapík, před kterým se klaní celý fotbalový svět, trpělivě odpovídal na otázky novinářů před úterním utkáním Ligy mistrů s Viktorií Plzeň.

Počtem vstřelených gólů jste už předstihl legendu Barcelony Ladislava Kubalu, který má před stadionem Nou Camp sochu v nadživotní velikosti. Toužíte po tom, aby i vám vystavěli jednou sochu?

Na tohle nemyslím, mně jde nejvíce o to, abychom byli úspěšní jako tým. A vyhráli co nejvíce trofejí.

Kdysi jste prohlásil, že nejlepším fotbalistou světa je váš krajan Maradona. Když to uslyšel Pelé, řekl, že vám pošle videozáznamy svých nejlepších zápasů a gólů. Co na to říkáte?

Ať mi je klidně pošle, rád se podívám, abych poznal, jak on vlastně hrál.

Když jsme u videozáznamů, už jste viděl nějaké DVD s hrou vašeho středečního soupeře, Viktorie Plzeň?

Dosud ne, ale trenér má určitě video, abychom si prohlédli svého soupeře a viděli, jak hraje. Využijeme odpoledne, abychom záznam prostudovali.

To je trochu netradiční, že jste ještě nezačali pracovat na tom, abyste poznali, jaký soupeř vás vlastně čeká? Nezavání to podceněním soupeře?

Plzeň je pro nás neznámým mužstvem, ale má náš velký respekt. V Lize mistrů není žádný rival snadný. Víme, že Milán to doma měl proti nim v prvním poločase velmi těžké. A víme také, že Plzeň měla gólové šance. My proti nim bude hrát naplno jako proti každému soupeři. A budeme se snažit mít balon pod kontrolou co nejdelší dobu.