Na své spoluhráče byl zkušený záložník pyšný, i přesto, že lehce litoval remízy s běloruským Borisovem. „Byli jsme tlačení do toho, že je tenhle zápas rozhodující, ale jsem přesvědčený o tom, že se dá bodovat i se silnějšími soupeři,“ myslí si tahoun českého mistra.

Ligu mistrů jste si zahrál naposledy před jedenácti lety. Jaké to bylo teď, po takové době s Plzní?

Vzpomínky před zápasem u mě určitě proběhly. Myslel jsem na to, že jsem v tunelu takhle stál právě před jedenácti lety. Říkal jsem to klukům v tunelu. Ale to už je jiná fotbalová kariéra. (smích) Teď mám tu plzeňskou, takže to bylo taky jako poprvé.

Dá se něčím srovnat vaše vystoupení tehdy a teď proti Borisovu?

Jedině tím, že všichni ti, co tam se mnou tenkrát hráli, už skončili. (smích) Roberto Carlos. Luis Figo a další. Je dobře, že jsem přežil tyhle hvězdy. (smích) Ale ty top zápasy ve skupině ještě přijdou. Proti Barceloně a AC Milán to asi bude jiná fofrovačka.

Při hymně Ligy mistrů jste zase nezůstal v klidu. Co se na trávníku dělo?

Když jsme po Kodani jeli zpátky do Plzně, tak jsme si pouštěli z telefonu znělku Ligy mistrů. A když to v úterý začali hrát, tak jsem hledal Petra Jiráčka, protože vím, že to prožívá malinko víc, než je zdrávo. Byl v klidu, jen mi ukazoval, že mu stojí chlupy na ruce. Smáli jsme se. Ta atmosféra a zážitek byly veliký.

Nemusel jste některé své spoluhráče uklidňovat?

Nebylo potřeba. Kluci to zvládli. Někteří z nich už jsou v nároďáku dlouho. (smích) Jsou zkušení. Už to na ně nemá vliv.

Jak jste spokojený s premiérou Plzně v Lize mistrů?

Musím kluky pochválit. O žádném z nich se nedá říci, že by premiéru v Lize mistrů v hlavě nezvládl. A to se cení. To mužstvo je tak psychicky silný, že ho nic nerozhází. Jsem na ně pyšný, jak to zvládli. Už to, že jsme se dostali do Ligy mistrů je pro nás všechny obrovský úspěch.

Ale není přeci jen remíza trochu málo? Borisov se dal porazit…

Určitě dal. Jsme trošku zklamaní, protože jsme dostali gól po situaci, která se stát neměla. Bohužel. Po naší chybě nás hned potrestali. Je to jiná soutěž, ne naše liga, kde si můžeme tyhle chyby dovolit.

Marián Čišovský říkal, že po remíze Barcelony s AC Milán je dobré, že jste na tom ve skupině všichni stejně…

Já už jsem ho trošku poznal. Začal jsem mu říkat Palo Habera. (smích) Takže to určitě myslel s nadsázkou. Ty mančafty jsou stoprocentně jinde než my nebo Borisov. Každý bod s těmito giganty bude obrovský úspěch.

Budete nervózní na San Siru?

Já určitě ne. Kdybych byl, tak si vezmu Imodium. Je to jiný pocit než hrát před vyprodaným Edenem, nastoupit na San Siro. Ale máme předzápasový trénink, na kterém si můžeme hřiště osahat. Ten obdélník je všude stejný. Teda kromě Barcelony. Tam je to trošku větší. (smích)