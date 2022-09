Fanoušci Viktorie Plzeň lámou jeden rekord za druhým. Před třemi týdny vycestovalo do Milána za fotbalisty Viktorie přes čtyři tisíce fanoušků. Byl to byl dosud největší počet příznivců českého klubu, který kdy za svým týmem do zahraničí vycestoval.

Ve středu ale tenhle rekord padl. Podle informací západočeského klubu se vydalo do Barcelony 4800 fanoušků Viktorie. A životní zápas si příznivci červenomodrých náležitě vychutnávali.

Někteří dorazili do Barcelony už několik dnů předem a zápas na Nou Campu spojili s krátkou dovolenou. Počasí jim přálo, teploty šplhaly přes den ke čtyřiadvaceti stupňům.

Největší příliv příznivců Viktorie zaznamenala katalánská metropole v den zápasu. Už dopoledne se to před stadionem Nou Camp jen hemžilo červenomodrými dresy Viktorie. Fanoušci odpočívali po dlouhé cestě a ve venkovních restauracích v těsné blízkosti stadionu rozebírali naděje Viktorie v boji proti Messiho družině.

Do Barcelony dorazila i skupina fotbalového klubu TJ Sedmihoří Oplotec, který hraje čtvrtou třídu. „Z Plzně jsme autobusy P-fans vyjeli v pondělí v devět večer a do Barcelony jsme byli v úterý kolem páté odpoledne. Cesta byla náročná, ale dalo se to zvládnout. Věříme, že všechny útrapy nám vynahradí večerní zápas na Nou Campu. Kvůli tomu jsme přijeli, na tenhle zápas budeme vzpomínat celý život,“ říká Miroslav Zitterbard, prezident agilního klubu z Domažlicka.

Oplotečtí se zapojují do různých soutěží pro malé kluby a vyhrávají zajímavé ceny. Jednou z nich byl například zápas proti ligovému celku Slovanu Liberec.

Historický boj Západočechů na Nou Campu si nenechal ujít ani Jiří Krejčí z Plzně. Bývalý fotbalista Lokomotivy Plzeň a později trenér Doubravky si dny v Barceloně užívá. „Zašli jsme si s partou kamarádů k moři, dali si španělskou večeři a vínko. A večer nás ještě čeká zápas Viktorky s Barcelonou. To je úžasné,“ rozplývá se. „Ať už zápas dopadne jakkoliv, chceme si to tady užít. Člověk žije jen jednou,“ říká šestapadesátiletý životní optimista.

Viktorii však ve středu drželi palce nejen fanoušci za západu Čech. Až z moravského Městečka Trnávka dorazili do Barcelony otec a syn Jiří Elfmarkové. „Máme se synem narozeniny v jeden den, čtvrtého října, tak jsme si dali zápas v Barceloně jako dodatečný dárek,“ říká fotbalový příznivec, který jezdí na ligu do Olomouce.

„Nejsem ortodoxní fandou některého klubu, ale do Olomouce to máme nejblíže. Fandím dobrému fotbalu, a proto jsme se vydali do Barcelony. Večer budeme samozřejmě držet palce Plzni, už kvůli lepšímu koeficientu pro další české kluby,“ říká Jiří Elfmark starší. A jak to podle něj večer dopadne? „Do 0:5 to bude úspěch pro Viktorku,“ říká fanoušek z Moravy.

Stejně jako před třemi týdny v Miláně i v Barceloně přichystali fanoušci Viktore společný pochod městem. Z náměstí Plazza Catalunya se vydají ulicemi Barcelony na zhruba šestikilometrovou trasu až na stadion Nou Camp.