Český mistr totiž vedl nad sokem z Běloruska, ale místo vítězství se nakonec dočkal jen dělby bodů za remízu 1:1. „Jsem zklamaný,“ řekl po zápase s BATE Borisov trenér Pavel Vrba.

Zaplněný a rozjásaný Eden vítal v úterý večer plzeňskou družinu bouřlivým potleskem. Parta kolem Horvátha a spol. se poprvé dočkala utkání v základní skupině milionářské soutěže a 20 tisíc diváků jí to dávalo hlasitě najevo.

Tým, jenž v předkolech této soutěže vyhrál všech šest duelů, v tom toužil pokračovat.

Zpočátku to nevypadalo tak nadějně, jenže pár vteřin před koncem prvního dějství tohle fotbalové přání nabralo reálnějších obrysů.

To když se po skvělé akci Pilaře a Jiráčka dostal míč k útočníkovi Bakošovi, a ten s ledovým klidem vstřelil první branku Viktorie v základní skupině Ligy mistrů.

„Vyšlo nám to proti Kodani, vyšlo nám to i teď. Ale to je můj úkol, někde tam být,“ líčil slovenský forvard.

Nicméně český vyslanec se nedokázal vypořádat s nervozitou. Jako by se vedení zalekl a přestal vytáčet obrátky svého motoru.

Přišly chyby a zákonitě musel přijít i trest v podobě vyrovnávací branky hostů. V 70. minutě se do vápna prosmýkl Bressan a mezi nohama překonal Čecha. „Nebyli jsme tak přesní, jak jsme měli být,“ dodal pak Vrba.

První vystoupení Viktorie přineslo remízu, jež může plzeňské hráče mrzet. Borisov byl totiž k poražení.

Na druhou stranu, remizovala i Barcelona doma, kterou překvapil AC Milán. Právě s ním hraje český mistr příště.

Viktoria Plzeň – BATE Borisov 1:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Bakoš – 69. Bressan. Rozhodčí: Duhamel – Annonier, Capelli (všichni Fr.). ŽK: Kolář, Pilař – Olechnovič. Diváci: 19.541.

Plzeň: Čech – Rajtoral, Čišovský, Bystroň, Limberský (78. Trapp) – Horváth, Jiráček – Petržela (69. Ďuriš), Kolář, Pilař (88. Hora) – Bakoš. Trenér: Vrba.

Borisov: Gutor – Baga, Filipenko, Simič, Bordačev – Olechnovič, Rudik – A. Voloďko, Bressan (71. Koncevoj), Gordějčuk (83. M. Voloďko) – Kežman (76. Porfirio). Trenér: Gončarenko.