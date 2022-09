Jaký to je pocit, když se na vás třikrát za poločas řítí právě Messi?

Abych se přiznal, ani jsem moc nevnímal, že na mě běží právě on. Až potom jsem si uvědomil, že to byl on. Přece si neřeknu: Ježíši, on na mě běží Messi, tak já uteču z brány. To prostě nejde.

Během zápasu jste se několikrát rozčiloval na obránce…

Někdy na obranu, ale také na rozhodčího, protože byl kolikrát na nás faul a on ho nepískl. To, že jsem křičel na obránce, to je někdy nutné, aby se kluci nabudili. To je normální.

V jednu chvíli jste se ale na rozhodčího zlobil hodně, můžete prozradit proč?

Byla to situace, kdy protihráč šel do souboje šlapákem a já rukou, takže vždycky musíte prohrát. Nehledě na to, že z takové situace hrozí mnohdy i nepěkná zranění.

V zápase jste musel čelit mnoha gólovým příležitostem soupeře. Která z těch šancí byla pro vás nejhorší?

Já byl nejvíce překvapený z Rajtyho malé domů, když mi dával míč ze tří metrů. To mě vyděsilo nejvíce. Ty ostatní šance Barcelony byly čitelné, ale tohle ne, to bylo nečekané.

Jak si ceníte toho, že vám Messi nedal gól?

On asi moc zápasů bez vstřeleného gólu neodehrál, to je pravda. Na druhou stranu jsme stejně dostali dvě branky. Asi bych byl raději za ještě lepší výsledek, ale ostudu jsme tady neudělali. Zahráli jsme nad své možnosti.

Je podle vás Barcelona silnější než Milán?

Určitě. I když Milán na Nou Campu remizoval 2:2, držení míče bylo sedmdesát procent proti třiceti ve prospěch Barcelony. Z toho jasně vyplývá, kdo je lepší.

Je těžké u Messiho odhadnout, jakým způsobem zakončí akci?

Je. On má více variant a nikdy nevíte, kterou zvolí. Do poslední chvíle spekuluje, co udělá, je vidět, že má balon pod kontrolou. Navíc mu stačí málo času na přemýšlení, co s míčem udělá. On se tím tolik netrápí jako jiní hráči.

Barcelona měla drtivý nástup do utkání. Jak vám bylo ve třetí minutě po jejích dvou šancích?

Řekl jsem si, že je dobře, že jsme to přežili. Potom jsme ale dostali v desáté minutě gól a začalo to smrdět debaklem.

Může obraz hry v odvetě vypadat trochu jinak než na Nou Campu?

Obraz hry asi těžko. Ale hlavně v první půli jsme naznačili, že chceme hrát fotbal, snažili se o kombinaci. To je dobré k tomu, abychom si v odvetě ještě více věřili.