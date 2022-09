Ze začátku to vypadalo, že jste Barcelonu zaskočili. Bylo to tak?

Určitě. Začali jsme velmi dobře. Chtěli jsme je napadat a nenechat je hrát tu jejich hru. Přerušovat jejich akce hned v zárodku i za cenu faulů. Nejdříve se nám to dařilo. Říkali jsme si, že hrajeme dobře.

Pak ale přišla čtyřiadvacátá minuta a penaltový zákrok, po kterém musel Marián Čišovský předčasně do sprch.

To byl určitě rozhodující okamžik. Penalta to byla. Messi to udělal šikovně. Ale myslím si, že by stačila žlutá karta. Na červenou to nebylo. Když jdete do deseti s Barcelonou, musíte hrát tak, aby soupeř dal co nejméně branek. Zkazilo nám to zápas. Barcelona pak začala více kombinovat. I kdybychom gól dostali ale zůstali v jedenácti, mohlo to být možná jiné.

Ani v deseti jste to ale nevzdali.

Chtěli jsme hrát i nadále aktivně. Pořád jsme chtěli hrát dopředu v co nejvíce lidech. Snažili jsme se, ale už to tak nešlo. I když jsme šanci ještě měli. Mohli jsme zápas ještě zdramatizovat. Je ale pravda, že nám tam chyběl hrotový hráč, kterého jsme museli po vyloučení stáhnout, aby nám tam nenapadalo hodně branek. Neměli jsme přes koho hrát. Nebyl tam nikdo, kdo by udólržel balón a mohli bychom pak podnikat protiútoky ze strany nebo ze středu zálohy. Snažili jsme se, ale bylo to těžké.

Ovlivnila podle vás utkání i neproměněná šance Milana Petržely?

Rozhodně. Byl to první klíčový moment. Dát gól za stavu 0:0 mohl zápas vypadat jinak. Nevím, samozřejmě, jak by dopadl, ale určitě bychom ještě více makali a mohl se tu stát i zázrak.

Toužil jste po Messiho dresu. Podařilo se vám ho nakonec získat?

Podařilo. Vzal jsem si ho hned o poločase.

Co jste říkal na atmosféru na stadionu?

S Nou Campem se to samozřejmě srovnat nedá, ale byla skvělá. Navíc diváci fandili nám, takže to pro nás bylo výborné. Chtěli jsme se hlavně vytáhnout. A ze začátku se to dařilo.

Teď vás čeká střetnutí s Bate Borisov. Bude to pro vás rozhodující duel ve skupině?

To ano. je to rozhodující zápas a budeme tam chtít udělat dobrý výsledek. Pak máme doma AC Milán. Když jsme viděli, že Bate s AC Milán remizovalo, třeba se něco podobného může podařit i nám.