Na dobré náladě to ale to šikovnému středopolaři českého mistra před středečním těžkým zápasem na Nou Campu s Barcelonou neubírá.

Jak to tak vypadá, bolesti jste si asi užil dost…

Příjemné to nebylo, dva dny jsem na oko vůbec neviděl. Už je to ale dobré, otok mi opadl. Vidím dobře, jenom ráno mám v oku ospalky (smích).

Ve středu večer vás čeká životní zápas. Jak vnímáte skutečnost, že je u nás jen málo fotbalistů, kteří si mohou říci, že si zahráli na Nou Campu proti Barceloně?

To víte, že si to uvědomuji. A také si to s klukama chceme večer na patřičně užít. Je krásné postavit se na trávníku všem hvězdám Barcelony, poznat na vlastní kůži jejich sílu.

Na koho ze zmíněných hvězd se těšíte nejvíce?

Samozřejmě na Messiho (smích).

Myslíte si, že o vás ví, že se vám přezdívá český Messi?

To pochybuji, že to ví.

On se to ale na tiskové besedě od českých novinářů dozvěděl. Připomenete se mu před zápasem?

Možná bych mu to i řekl, ale nevím, jestli by to bral vážně. Myslím si ale, že na to nebude čas, asi budeme mít jiné starosti…

Jak se vám spalo?

Dobře, a stejně dobře se mi i vstávalo. Když jsem se probudil a uvědomil si, že nás čeká večer Barcelona, hned jsem měl lepší náladu.

Barcelona je vysokým favoritem, vy můžete jen překvapit. Může to být pro vás výhoda, že od vás nikdo nic nečeká?

Asi ano, mohlo by nás to nabudit. Ale samozřejmě víme, jakou obrovskou kvalitu Barcelona má. Bude to hrozně těžké, na Nou Campu shořela už spousta mužstev. My se budeme snažit jezdit po zadku a něco tam udělat.

Trenér Vrba před zápasem řekl, že zápas s Barcelonou je pro hráče Viktorie velkou příležitostí změnit zásadně svoji kariéru i život. Vnímáte to stejně?

Já to tak samozřejmě beru. Ale mám trochu obavy, abychom vůbec měli prostor se ukázat. Když si vybavím domácí zápasy Barcelony, tak její hráči soupeři míč moc nepůjčí a potom je složité se předvést. Ale za každý protiútok, který se nám podaří, budeme moc rádi.

S čím budete spokojen, až sudí naposledy pískne do píšťalky?

Když se nám podaří alespoň několik pěkných akcí, za které nám diváci zatleskají. Těžko odhadnout, jak ten zápas bude vypadat. Může se stát, že Barcelona nebude mít svůj den, ale také víme, že tomu tak v jejích posledních domácích zápasech ani jednou nebylo.

Budete vnímat podporu více než čtyř tisíc fanoušků, kteří se na zápas do Barcelony vydali?

Já věřím, že i na tak obrovském stadionu budou slyšet. Bohužel je asi neuvidíme, protože budou na tribunách hodně vysoko, navíc nám budou svítit do očí reflektory. Ale budeme se snažit je alespoň trochu potěšit.

Asi je zbytečné se prát, s kým si po zápase vyměníte dres?

Pochopitelně s Messim. Ale myslím si, že nejsem sám, kdo chce jeho dres. Uvidíme …