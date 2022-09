Jak jste se cítil při nástupu na hřiště?

Byl to úžasný pocit. Znělku Ligy mistrů zná člověk akorát z televize a teď to může zažít na vlastní kůži. Opravdu zážitek. Všichni jsme si to užívali.

Mohlo být ještě veseleji. Proti Borisovu jste měli na vítězství…

To možná ano. Ale bod je na úvod základní skupiny podle mě dobrý. Chtěli jsme vyhrát, ale i remízu bereme. Situace ve skupině je otevřená.

Přesto by vítězství v prvním duelu přiblížilo váš tým k vytouže-nému postupu do jarních bojů v pohárové Evropě…

To ano, ale na nás není vyvíjen žádný tlak. Vedení je rádo, že hrajeme Ligu mistrů a jasně nám řeklo, ať si ty zápasy užijeme.

Zápas jste nedohrál. Střídal jste. Docházely vám síly?

Před zápasem jsem se cítil dobře, ale po něm jsem samozřejmě unavený. Je to jiné tempo než v naší lize.