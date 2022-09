Jeho Viktorii čekal na Nou Campu historický zápas s Messim a spol., nejlepším klubem světa. A on byl u toho. Jenže jen 16 minut, poté putoval do vazby, kde strávil dva dny! Vrátil se teprve v sobotu v pět hodin ráno, podle jeho slov naštěstí bez jakéhokoliv trestu.

Viděl ještě gól Inesty v desáté minutě, za pár okamžiků to ale přišlo. „Snažil jsem se rozhýbat lidi k fandění. Běhal jsem po schodech, snažil se je nabudit. No a jednomu chlapovi se to nelíbilo, pokřikoval na mě, ať si sednu na zadek,“ popisuje Bakala začátek slovní půtky. „Trochu jsme se chytli, ale fakt jenom slovně. K žádnému fyzickému kontaktu nedošlo. A najednou byli u nás Securitas, zkroutili nám ruce a odvedli ze stadionu,“ pokračuje jeden z nejvěrnějších fanoušků Viktorie.

Zadržená nebyla ale jenom rozhádaná dvojice, do vazby putovali ještě dva příznivci Plzně. „Vůbec nevím, proč je vzali. Mám pocit, že sáhli prostě po nejbližších lidech,“ myslí si. Největší zážitek se tak proměnil v noční můru, místo na zelený pažit koukal plzeňský podnikatel na mříže cely. „Drželi nás dva dny v cele a potom nás pustili bez jakéhokoliv obvinění, trestu. To o něčem vypovídá,“ zlobí se.

Prožil hororových 48 hodin v katalánské věznici, nakonec ale našel i pozitivum. „Hrozně oceňuju, jak se o nás staral honorární konzulát. Chovali se k nám lidsky, moc nám pomohli. Myslím, že jsme se dostali ven díky nim,“ připomíná.

Do té doby si ale prožili peklo. „Prvních 24 hodin jsme si vůbec nemohli zavolat, nikdo o nás nevěděl. Domluvit jsme se taky nemohli, mluví jen katalánsky,“ vypráví Bakala. Ve vazbě poznal opravdové kriminálníky. „Seděl tam s náma Rumun obviněný z loupežného přepadení nebo místní násilník Carlos. „Vlastně i nás strašili s vážným obviněním napadením autority,“ líčí Bakala.

Pak zafungoval český konzul a po několika hodinách byli všichni čtyři Češi puštěni bez obvinění. „Dokonce i velvyslanec telefonem zjišťoval, jestli jsme v pořádku. Osvědčili opravdu profesionální a přitom lidský přístup,“ chválí české zástupce na Pyrenejském poloostrově Roman Bakala.

Pobyt v Barceloně tak byl pro vůdce fandů rozhodně nezapomenutelný, ale jiným způsobem, než zamýšlel. „Den a půl před zápasem jsem v Barceloně dolaďoval ubytování pro naše fanoušky, protože jsme na Nou Camp organizovali výjezdy. Potom jsem viděl 16 minut fotbalu a nakonec strávil dva dny ve vězení. Zajímavá zkušenost,“ lapidárně hodnotí čas strávený ve Španělsku.