A také bouřlivá a později až nenávistná atmosféra v Edenu a plzeňských barech vůči rakouskému arbitrovi, který proti Plzni nařídil pokutový kop a navíc vyloučil stopera Čišovského. „Rozhodčí zkazil zápas,” zlobil se po utkání gólman Plzně Roman Pavlík a vyjadřoval tak názor většiny příznivců českého mistra.

I tak vypadal úterní večer v hlavním městě a v městě piva při zápase Ligy mistrů mezi plzeňskou Viktorkou a hvězdnou Barcelonou.

Parkování? Téměř nemožné

„Po cestě jsem potkával skoro samá auta s plzeňskou poznávací značkou. Hlavně ve Vršovicích se to jimi jen hemžilo,” říká Plzeňan Jaroslav Doubek.

Zaparkovat poblíž stadionu bylo před zápasem velmi obtížné. Řidičům komplikovaly situaci i davy fanoušků, kteří se hrnuli přes vozovku. „Raději jsem jel krokem a co nejopatrněji,” dodává Doubek.

Fanoušci byli na zápas každopádně hodně natěšeni a hned od začátku dávali jasně najevo, kdo je pro tento den v Praze doma. „Atmosféra byla výborná. Všichni řvali a Viktorka hrála skvěle, ze začátku do vypadalo, že by zápas mohl dopadnout dobře,” konstatuje fanoušek Tomáš Kofroň.

Atmosféru proměnilo vyloučení

Publikum hlaholilo tradiční pokřiky, kromě kotle se přidali i další sektory viktoriánů. Každý náznak šance nebo dobrý obranný zákrok Plzeňanů doprovázel nadšený potlesk.

A pak přišla dvaadvacátá minuta, kdy bylo útočné snažení Viktorky zastaveno. Čišovský byl za faul na Messiho vyloučen a argentinský míčový kouzelník navíc proměnil penaltu.

Bouřlivá nálada z ochozů nezmizela. Nadšení a očekávání ale vystřídala nenávistná atmosféra vůči rakouskému sudímu. Vzduch protínalo hlasité pískání a bučení. „Výrok rozhodčího ovlivnil zápas. Penalta, dejme tomu, ale červená to být neměla. Každopádně se mi výroky rozhodčích nelíbily,” říká Kofroň. Dostat čtyři branky si podle něho jeho oblíbený tým nezasloužil. „Nedivil bych se, kdyby to skončilo 2:0, ale tohle bylo moc. Na vině bylo především to vyloučení. Byl jsem už na zápase na Nou Campu. Ten pražský se mi líbil víc. Viktorka hrála mnohem odvážněji,” doplňuje.

Spokojený se zápasem a smířený s výrokem rozhodčího byl Martin Drábek, který zavítal v úterý večer na plzeňské náměstí Republiky. „Já jsem si prostě zápas užíval. Viktorka mi překvapila skvělým začátkem, škoda, že nevyužila dvě šance na začátku,” litoval Plzeňan.

A nerozhodila ho ani odpískaná penalta a vyloučení slovenského stopera. „Všichni byli na sudího vytočení. Jenže penalta to byla jasná a správná byla i červená karta. Alespoň podle pravidel,” dodal Drábek. Se svým smířlivým postojem byl rozhodně v menšině.

Každý jen trochu sporný výrok rozhodčích od sporné chvíle doprovázela rozzlobená reakce publika i samotných hráčů. Někteří z nich dokonce do druhého poločasu ani nechtěli nastoupit. Trenér Vrba je musel přemlouvat.

Postupem času ale na tribunách opět začalo převládat fandění a když byl v druhém poločase střídán kapitán Pavel Horváth, příznivci Viktorie začali skandovat jeho jméno. Na konci se pak i přes nepříznivý stav ozývalo: ´Hoši, děkujem!”

Po závěrečném hvizdu hráči přišli divákům poděkovat za podporu. Někteří z nich se dokonce s fanoušky i fotografovali. To platilo například pro Milana Petrželu nebo střídajícího Radima Řezníka.

Messiho gól přinesl desetitisíce

Zatímco většina obyvatel západočeské metropole z výsledku radost neměla, minimálně jednoho Plzeňana konečný stav zřejmě potěšil. Hodinu před zápasem na něj totiž vsadil dvacet tisíc korun. Po závěrečné trefě Messiho se tak mohl radovat z výhry přes 160 tisíc korun.

Zajímavá je skutečnost, že zřejmě stejný člověk si vsadil zároveň ještě jeden tiket za dvacet tisíc korun na výsledek Plzeň - Barcelona 0:3.