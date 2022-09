Pilař v pátek podepsal smlouvu s Wolfsburgem a Plzeň, kde je hráč na hostování z Hradce, ho kvůli tomu nenominovala na ligový zápas s Příbramí, čímž odpálila bombu. Východočeši dali Pilařovi volnost k rozhodování, ale reprezentační záložník nemůže v zimě bez souhlasu Plzně stejně nikam odejít. Až v létě, to by však plzeňská kasa nenabobtnala ani o jedno euro.

Jak dopadne kauza ohledně přestupu? „Nemám křišťálovou kouli. Vážně nevím,“ kroutí hlavou Richard Jukl, generální ředitel FC Hradec Králové.

Čistě hypoteticky, jak byste se zachoval coby šéf plzeňského klubu?

Chci na jaře uspět v Evropské lize? Chci vydělat další peníze? V tom případě vyvolám jednání s Hradcem a budu se snažit domluvit. V Plzni udělali manažerskou chybu. Vašek neměl podepsáno s Plzní, tak se upsal Wolfsburgu. Nedokážu se ztotožnit s tím, jak Plzeň v neděli Vaška odstavila. Nikdy bych mu něco takového nemohl udělat. Podrazy si neděláme.

Vadí vám, jak Plzeň zareagovala?

Ano, ale nic s tím nemůžu dělat. Rozhoduje pouze etika…

Jak zamotaná kauza dopadne?

Pokud by Pilař odešel v zimě, jak byste se vyrovnali s Plzní?

Záleží na jednání mezi oběma kluby. Jestliže Wolfsburg chce Pilaře v zimě, musí první oslovit Plzeň. My ctíme dohody z léta. Po celou dobu jsme jednali korektně. Jestli si někdo myslí, že jsme učinili něco mimo rámec smlouvy, tak se plete. Osobně si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby Vašek zůstal ještě půl roku v Plzni nebo v Hradci, aby se připravil na mistrovství Evropy, a do nového týmu přestoupil v létě.

Na vaše dohady však může doplatit samotný hráč. Jste si toho vědomi?

To nevím. Když nedojde k dohodě, tak je Pilař hráčem Plzně, kde je na hostování.

Jenže na jaře třeba vůbec nebude hrát…

Věřím, že se to nestane a zvítězí zdravý rozum. Toho kluka si vychováváme od čtrnácti let, nebudeme mu házet klacky pod nohy a to samé očekávám od Plzně. Měli bychom se dohodnout především ku prospěchu hráče a reprezentace.

Může dojít k variantě, že Plzeň řekne, že za těchto podmínek Pilaře nechce, jelikož se pro ni stává neperspektivním a vrátí ho do Hradce?

Ano, je to jedna z variant a v tu chvíli bych byl nejspokojenější. Vašek by nám na jaře pomohl a v létě by odešel. (do diskuse vstupuje Jan Michálek, člen představenstva: „Jsme připraveni s Plzní jednat o tom, aby mohl Vašek na jaře hrát. U nás, ve Wolfsburgu nebo jinde.“)

Wolfsburg nabízí za Pilaře částku údajně převyšující 40 milionů korun.

V pátek jsme na zasedání představenstva vzali na vědomí usnesení, že necháme Vaška se svobodně rozhodnout. Jestli podepíše Plzni, Wolfsburgu nebo někomu jinému. Dostali jsme zprávu, že Vašek podepsal Wolfsburg, ale o konkrétní nabídce ještě vůbec nejednali. Nicméně je ve hře ještě Plzeň, která má na něho právo do 30. června 2012. Bez Plzně se v této chvíli stejně nic udělat nemůže. Jestliže tam zůstane až do června, pak mu běží platná smlouva u nás.

Jak nyní probíhá komunikace mezi vámi a Plzní? Prý nadstandardní vztahy výrazně ochladly…

Pánové z Plzně se zúčastnili pátečního zasedání představenstva, kdy dostali výše zmiňovanou informaci. Oni tvrdili, že jsou s Vaškem domluvení, s čímž nemáme problém.

Nabízená suma od Wolfsburgu je adekvátní?

U spousty agentů jsem si zjišťoval, v jaké výši by se mohla pohyboval cena při přestupu do bundesligy. Je zhruba podobná, o které se nyní bavíme. Zajímavé by to bylo v případě konkurenční nabídky, ale žádná se neobjevila.

Zástupci Plzně hovoří o zájmu nizozemského Twente Enschede a částce 3 miliony eur.

To je lež. Na stole nemáme žádnou jinou nabídku než tu z Wolfsburgu. Po Plzni jsme chtěli, aby nám nabídku z Twente poslali. Doteď nic neposlali.