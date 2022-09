Stejně jako jeho spoluhráči dobře ví, o co se v zápase s Borisovem hraje. Nervozitu ale záložník Plzně Daniel Kolář nepociťuje. „Je to stejné jako před každým jiným zápasem,“ tvrdí český reprezentant.

Berete zápas s Borisovem jako nejdůležitější duel v Lize mistrů?

V této chvíli asi ano. O postupujících ze skupiny je rozhodnuto a my hrajeme s Borisovem o třetí místo, což jsme asi před začátkem skupiny všichni věděli. Z tohoto pohledu a v této fázi je to pro nás obrovsky důležitý zápas.

Nemůže vás vědomí důležitosti zápasu trochu svazovat?

To si nemyslím, spíše by nás to mělo nakopnout. V této půlsezoně jsme hráli o všechno už několikrát, například s s Kodaní, což jsme zvládli. Já doufám, že zápas s Borisovem dopadne stejně dobře.

Dá se očekávat, že utkání v Minsku může mít podobný průběh jako první zápas s Borisovem v Edenu?

Tohle bude asi trochu jiný zápas než v Praze, tam to bylo takové oťukávání. Nemyslím si ale, že by soupeř hrál něco jiného než v prvním utkání.

Jak byste charakterizoval Borisov?

Je to mužstvo fyzicky i technicky velmi dobře vybavené. A v útoku mají Kežmana, což je obrovská individualita. Není to vůbec jednoduchý soupeř.

Viktorii generálka na zápas v Minsku vyšlo lépe než Borisovu, který doma prohrál s Dněprem. Může to být pro vás psychická výhoda?

Určitě ne, v Lize mistrů to bude o něčem jiném.

Jak se vyrovnáváte s velkou porcí zápasů, které jste na podzim absolvoval?

Myslím, že statečně (smích). Jsem rád, že mohu hrát tolik zápasů, pro mě je to velké plus. A jsem za to vděčný.

Na podzim jste odehrál těžké zápasy proti Milánu či Barceloně nebo s reprezentací proti Španělsku. Má to vliv na vaše sebevědomí?

Že bych si teď více věřil, to asi ne. Získané zkušenosti jsou ale pro každého hráče cenné a u mě to není jiné. Cítím na sobě, že mně každý takový zápas něco dá.

Viděl jste v televizi sestřih utkání, ve kterém Borisov doma remizoval s Milánem 1:1?

Sestřih jsem viděl, ale moc toho tam k vidění nebylo. Vlastně jenom góly. Více se dozvíme při taktické poradě před zápasem z videa, které nám připravil trenér Vrba.

Na rozdíl od minulých zápasů odjelo do Minsku jen pár fanoušků. Může být pro vás absence velkého počtu příznivců v hledišti nepříjemná?

My jsme rádi za každého fanouška. Zápas v Minsku není pro fanoušky tak atraktivní jako utkání v Miláně nebo v Barceloně, docela to i chápu. Já ale věřím, že i když bude našich příznivců v Minsku málo, že budou slyšet a pomohou nám.

Nebojíte se trochu prostředí, které vás může v Minsku čekat?

Nebojíme. Alespoň já se vůbec nebojím, když mám mluvit za sebe.