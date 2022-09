Patřil mezi nejvytíženější a nejstabilnější členy základní sestavy Plzně v Lize mistrů. Po remizové bitvě s AC Milán byl Kolář šťastný a zároveň i docela smutný. Smutný z toho, že podzimní vystoupení západočeské party je u konce.

„Je mi to líto, protože bůh ví, kdy si zase takové zápasy zahrajeme,“ poznamenal český reprezentant, jenž nedávno oslavil 26. narozeniny.

Za stavu 0:2 to s vámi nevypadalo příliš dobře. Nakonec však přišel fantastický obrat…

Dostali jsme hloupé góly. To se prostě stává. Chvíli jsme se z toho vzpamatovávali, ale naštěstí jsme dokázali vyrovnat.

Neříkal jste si při druhé brance Milána, že je po zápase?

Nebylo po zápase. Spíš jsme cítili, že je to poslední duel podzimní sezony, a tedy že se není na co šetřit. Chtěli jsme do toho dát všechno a uhrát si ten postupový bod sami.

Dá se říci, že remíza 2:2 proti takovému klubu a za takových okolností je vlastně vítězstvím?

Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že budeme hrát s AC Milán dva dva, tak to bereme všema deseti. Je to takové malé vítězství.

Jak se díváte na celý fotbalový podzim Plzně? Zatímco v konfrontaci s velkokluby jste nezaostávali, v lize se vám tolik nedaří…

Je pravda, že v lize to není úplně podle našich představ, ale zase to není tak strašné. Tenhle půlrok jsem si já osobně strašně užil. Zakončili jsme ho postupem do Evropské ligy. Je mi trochu líto, že to končí. Bůh ví, kdy si zase takové zápasy zahrajeme. Něco končí, ale třeba něco nového začíná.

Který zápas v Lize mistrů byl pro vás nejtěžší?

Nejtěžší psychicky i fyzicky byl zápas v Borisově, kde jsme věděli, že nesmíme prohrát. Tam jsme to zvládli velmi dobře. Ale já hodnotím všechny utkání dobře. Protože hrát s týmy, jako je Barcelona a AC Milán, je prostě zážitek. Už jenom stát na hřišti s takovými zápasy.

Ve kterém jste se cítil nejlépe?

Paradoxně nejlépe jsem se cítil v předkolech. Ale snažil jsem se v každém zápase na maximum. Někdy to bylo lepší, někdy horší. Celkově jako tým jsme splnili to, co jsme si předsevzali. To je postup do Evropské ligy.

Postup je určitě velká radost. Co vás potěšilo nejvíce?

Osobně jsem rád, že i kdy se mi nedařilo tolik střelecky, tak jsem tomu týmu pomohl přihrávkami. To mě těší.

Vyřazovací část Evropské ligy, kterou si zahrajete na jaře, už by se mohla konat na stadionu v Plzni. Věříte tomu?

Doufám, že to vyjde. Myslím, že lidi z Plzně si takový zápas zaslouží. I když jsme hráli tady v Praze, tak nás fantasticky podporovali, a za to jim patří dík.