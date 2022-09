Co to pro arénu znamená pořádat zápasy Ligy mistrů?

Je to sportovní i společenský, hlavně pak ekonomický přínos.

Bylo reálné, že by Plzeň hrála zápas doma, nebo už bylo dopředu jasné, že bude hrát v Edenu?

Jasné nebylo nic, jednali jsme se zástupci Plzně už od dubna. Předložili jsme jim nabídku, aby sehráli všechny zápasy u nás a aby to bylo pro obě strany výhodné. Čekali jsme také na vyjádření UEFA. Postavili jsme to na výnosové stránce tak, aby to bylo oboustranně korektní a ani jednu stranu to ekonomicky nepoškodilo.

Po předkole s Kodaní panovala určitě spokojenost. Byly na něco i stížnosti?

Společensky i sportovně to bylo fantastické. Byly tam nějaké zádrhele, způsobené situacemi, které vždy neovlivníte. Na několika místech vypadly turnikety a vše bylo v časovém presu. Udělali jsme opatření, aby se to už neopakovalo. Máme záložní zdroje. Učíme se, aréna stojí tři roky a vše má svůj vývoj a samozřejmě se za to moc omlouváme. Fanoušci by nejraději přišli na utkání deset minut před začátkem, ale to pak není reálné včas fanoušky do ochozů dostat. Nejdůležitější je ale pocit z toho utkání. Atmosféra byla úžasná, povedl se i výsledek.



Kdy začínají přípravy na úterní zápas Plzeň - Borisov?

Týden dopředu. Denně probíhají bezpečnostní a organizační porady. Asi dvacet lidí z UEFA vše řeší a ta intenzita stoupá. Tři dny před zápasem pak stadion UEFA přebírá.

Přípravy jsou v kompetenci ESI, Plzně nebo UEFA?

Organizačně to má na starost Plzeň, ale my u toho jsme a pomáhají i zástupci Slavie vzhledem ke zkušenostem z Ligy mistrů nebo evropských pohárů a patří jim za to velké poděkování. Spousta lidí se na tom podílí. Každý, kdo dokáže být nápomocen.

Jak náročné je pořádat utkání Ligy mistrů oproti běžnému ligovému zápasu?

Je beznadějně vyprodáno, tak je režim náročnější, než když přijde pět tisíc lidí na ligu.

Má UEFA nějaké specifické požadavky?

Spoustu! Od zakrytí reklamních ploch a instalování jejich, infrastruktura, požadavky na zabezpečení všech jejich klientů. Opravdu je toho spousta.

Na stadionu je doma Slavia. Ovlivní jí to nějak?

Ovlivní jí to tak, že se s Plzní domluvila na tom, že na režim zápasu jí na přání UEFA vyklidí svojí kabinu. I když jsou na stadionu další dvě oddělené šatny, tak UEFA chce, aby byly oba týmy co nejdále od sebe. Slavia to respektovala, což je logické. Kluby se respektují a dohodly se.

Jak vysoké jsou náklady na pořádání zápasu?

Šplhají hodně vysoko. Je to v řádech statisíců až milionu. Reklamy, bezpečnostní požadavky, nechci ale mluvit za Plzeň. Nyní jsou všichni naprosto spokojení.

Bude fanouškům zpřístupněn trénink týmů jako je třeba Barcelona nebo milánské AC?

Určitě ne. I na Kodaň se vše zakrývalo, aby nic nešlo vidět.

Utkání se okamžitě vyprodalo…

Je naprosto vyprodáno. Zájem by hravě naplnil kapacitu padesáti tisíc.

Kolik vstupenek připadne pro fanoušky plzeňských soupeřů?

To je jasně dáno reglementem UEFY. Jde o pět procent kapacity stadionu.

Kdo zajišťuje bezpečnostní agenturu, pořadatele, zdravotníky?

Je to na domluvě. Pro nás není problém toto zařizovat, jsme v Praze.

Těší vás zájem plzeňských fanoušků?

Jsem hrdý na to, že plzeňští fanoušci poslali informaci do světa, že se můžeme prezentovat jako fotbalová země. Chovali se perfektně, i když pro ně nebylo příjemné jet do Prahy, přesto celých devadesát minut skvěle fandili. K ničemu nedošlo. Záběry z utkání byly úžasné. Byla to výborná prezentace Plzně, českého fotbalu a samozřejmě i samotné Synottip Arény, takže jsme spokojení. Plzeňští, věřím, pochopili, že se vyplatí investovat čas a urazit tu cestu. Za tu nádhernou atmosféru jim teď bude odměnou Barcelona a Milán. To už třeba nikdy nemusí zažít.

Co vy osobně říkáte na spanilou plzeňskou pohárovou jízdu?

Sledoval jsem dráhu trenéra Vrby, takže mne to nepřekvapuje. Výběr hráčů i sestavení mužstva… Není to zrychlení z nuly na sto, ale každý vidí jeho rukopis. Potvrzuje se to, že fotbal je jednoduchý. Plzeň má složený tým z hráčů, kteří nebyli všude vítaní a najednou to jde. Nebudeme si nalhávat, že je konkurenceschopná Barceloně, ale může hrát svou roli v evropských pohárech. Plný bodový zisk z předkol je úžasný.

A jaké dáváte Plzni v základní skupině s Barcelonou a Milánem šance?

Víc se bojím toho Borisova. Všichni jsou v očekávání, že Plzeň udělá body, ale bude to těžké. Myslím, že cílem Plzně bude postup do Evropské ligy. Ale u AC Milán nevíte, už to není taková síla, jaká bývala dříve. Nemyslím si, že AC je zásadně silnější než Kodaň. V Itálii se liga nehraje a může to být vidět. Šance Plzni dávám, uvidí se, jak to zvládne kádr. České kluby je totiž nemají natolik široké, aby odolávaly vlivům jako jsou zranění a podobně.

Jak se dělí vstupenky do Edenu?



Celková kapacita stadionu: 20 000 míst



- pro potřeby UEFA 1300 lístků

- pro soupeře Plzně 1600 lístků

- VIP a skyboxy 800 lístků

- partneři plzeňského klubu 2800 lístků

- tým plzeňských hráčů a trenérů 1000 lístků

- zaměstnanci plzeňského klubu 300 lístků

- zakoupené vstupenky permanentkáři 3800 lístků

- sdružení fanoušků PFANS 400 lístků

- majitel stadionu v Edenu 1500 lístků

- nutná bezpečnostní blokace 500 lístků

- volný prodej pro fanoušky 6000 lístků