Po zisku mistrovského titulu se Viktoria probojovala do základní skupiny Ligy mistrů a ve středu se dočkala i první výhry v základní skupině a je jednou nohou v jarních bojích Evropské ligy.

Na těchto úspěších je výrazným písmem podepsán společně s hráči, realizačním týmem a vedením klubu právě Tomáš Paclík.

Jaké jsou vaše pocity po historicky první výhře Viktorie v Lize mistrů?

Jsme nadšeni, tohle jsme si přáli a povedlo se to. Kluci jsou fantastičtí, velká spokojenost.

Doufal jste na začátku bojů ve skupině, že by se něco takového mohlo podařit?

Určitě jsme v to doufali. A kdybychom doma porazili Borisov, hráli jsme ještě o postup do dalších bojů Ligy mistrů.

Nemrzí vás to trochu, že jste tuhle šanci ztratili?

Nemrzí, vůbec ne. To je něco nádherného, co se povedlo.

Jak jste prožíval zápas v Minsku?

Bylo to hodně těžké, ale kluci hráli celý zápas výborně, Ševinský byl jistý, nemělo to chybu. Možná jsme mohli vstřelit ještě jednu branku, aby ty nervy byly menší, takový je ale fotbal. Vyhráli jsme a co více můžeme chtít?

Kdy jste byl nejvíce nervózní?

Od té doby, co jsme vedli 1:0. Než jsme dali gól, byl jsem docela klidný. Potom to bylo těžké, Borisov má velmi dobrý tým, jejich protiútoky byly velice nepříjemné, ale kluci to zvládli.

Neměl jste obavy ze stále více houstnoucí mlhy?

V jednu chvíli jsem měl strach, aby rozhodčí nepřerušili zápas.

Neměl jste obavy, že kvůli mlze nebudete moci případně druhý den odletět?

Ne, to mě nezajímalo. Mně šlo jen o zápas.

Jak proběhly v Minsku hned po vítězném zápase oslavy první výhry v Lize mistrů?

Všichni jsme si to společně parádně užili. Naši reklamní partneři s námi věrně jezdili na všechny zápasy od kvalifikace až po zápas s Borisovem. Mohu říci, že východní Evropa je paradoxně ještě zajímavější než ta západní.

K postupu do Evropské ligy chybí poslední krok, nemáte obavy, že by vám to mohlo něco překazit?

Doufám, že kluci udělají v posledním zápase v Praze s Milánem bod, abychom nemuseli koukat do Barcelony.

Jaké vyhlídky podle vás má mužstvo v zápase s Milánem?

Už v Miláně jsme odehráli důstojnou partii a věřím, že tomu bude stejně i v Praze a zápas se povede i výsledkově.

Myslíte si, že se případné zápasy Evropské ligy budou hrát na jaře v Plzni?

Jednoznačně, já si nepřeji nic jiného. Musíme hrát doma, stadion máme krásný a Plzeň si to zaslouží. Já chci, abychom konečně hráli ve Štruncových sadech. Jsme plzeňský klub, fotbal děláme v Plzni a já to chci pro tohle město.

Co jste říkal na malou skupinku skalních fanoušků Viktorie, kteří vážili dlouho cestu do Minsku celý zápas mužstvo povzbuzovali?

Je to paráda, něco úžasného. Patří jim velký dík.

Je pro vás úspěch proti Borisovu náplastí na zklamání v nedávných volbách, v kterých jste kandidoval na předsedu FAČR, ale jejím šéfem se nakonec stal Miroslav Pelta?

Vůbec ne. Pro mě výsledky voleb nejsou zklamáním, ale vítězstvím. Hlavně pro Viktorii je to vítězství, protože kdybych dělal předsedu, tak bych se teď tolik nemohl věnovat klubu. Já bych to samozřejmě dělal, protože jsem se tak rozhodl. Upřímně jsem ale rád, že to dělat nemusím.

Potěšil vás velký počet hlasů a vítězství v české komoře?

Je to pro mě výzva a já chci teď kultivovat český fotbal. Morava si vybrala něco jiného, tak ať si jdou na východ, my půjdeme na západ.

Po volbách jste prohlásil, že budete hlídat práci nového předsedy. Platí to pořád?

Je otázka, jestli to mám dělat. Asociace mně volbou dala najevo, co vlastně chce, tak ať to má. A já se budu o to více věnovat klubu. Já věřím, že teď ukážeme z Plzně českému fotbalu, jak se to má dělat.

Těší vás, že svým vystoupením v Lize mistrů získává Viktoria srdce stále více fanoušků z celé republiky?

Jsem rád, že to tak je. My jsme ale ještě ani ne v půli cesty, musíme pokračovat. Podle toho, co jsme chtěli v Plzni dokázat, to díky sportovnímu úspěchu vypadá, že jsme toho dosáhli předčasně. My jsme ale trpěliví a budeme pracovat dál.

Můžete prozradit vaše další plány?

Sportovně asi více dosáhnout nemůžeme. Jde o to, abychom v klubu měli všechno na precizní úrovni, aby klub fungoval jako normální firma, což z větší části už tak je. Ale aby naše mládež byla na špičkové úrovni, abychom měli skvělou akademii a vychovávali si v ní své hráče. To je běh na dlouhou trať a já věřím, že to dokážeme.

Úspěchy Viktorie na mezinárodní scéně s sebou nesou i zvýšený zájem o vaše hráče. Nehrozí, že se tým, budovaný čtvrtou sezonu, rozbije?

V žádném případě. V zimě uvolníme, stejně jako vloni, maximálně dva hráče základní sestavy. Máme trochu nevýhodu v tom, že je náš tým na české poměry trochu starý. Kdybychom mohli, jako tomu bylo za komunismu v Dukle, mít hráče pohromadě deset let, to by bylo optimální. My ty kluky nemůžeme zaplatit tak jako kluby v zahraničí. A já je tady nemohu držet, oni musí dál fotbalově růst a také si vydělat peníze. Obměnu hráčského kádru musíme udělat, ale znovu opakuji, více než dva hráče ze základu nepustíme.

O které z nich je největší zájem?

Nejvíce se zahraniční kluby zajímají o reprezentanty Jiráčka a Pilaře.

Už máte na ně konkrétní nabídky?

Máme. Na Jiráčka jsou hodně zajímavé nabídky, na Pilaře naopak spíše až urážlivé. To jsou hry agentů, které mě vytáčejí. A já se tomu nemíním podřizovat. Máme zajímavé nabídky i na další hráče, chci se s nimi o tom bavit individuálně. K žádnému velkému odlivu hráčů však nedojde. Chci, aby kádr až na maximálně dva hráče zůstal pohromadě, abychom mohli hrát i na jaře důstojnou roli.

Nedávno jste prohlásil, že chcete Václava Pilaře, který hraje v Plzni na hostování z Hradce Králové, získat už teď v zimě na přestup. Pokročila nějak od té doby jednání s východočeským klubem?

V Hradci budu v těchto dnech jednat. Chci se bavit s majitelem klubu, což je město. Mám schůzku s primátorem, bafuňáři a agenti mě už přestávají bavit.