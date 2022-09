Je to až neuvěřitelné. Čím víc zápasů má za sebou, tím víc stoupá jeho forma. Dokazuje to na podzim svými výkony v reprezentaci i v mistrovské Viktorii Plzeň. Na herní schopnosti a bezedný fyzický fond pětadvacetiletého záložníka Petra Jiráčka bude trenér západočeského týmu Pavel Vrba spoléhat i ve středečním rozhodujícím utkání skupiny H Ligy mistrů proti Borisovu.

Za podzim jste zvládl už téměř třicet zápasů. Jak takovou porci zvládáte?

Bez problémů. Chci díky formě pomáhat týmu a spoluhráčům. Cítím se dobře.

Opravdu tedy nemáte žádný recept na výdrž v tolika utkáních?

Trochu jsem si musel zvykat na začátku, kdy počet zápasů narůstal. Postupem času si to ale vše sedlo a dnes už v tom nevidím žádný problém.

Musíte teď na konci podzimní sezony více dbát na regeneraci?

Řekl bych, že je všechno stejné. Rozdíl je jen v tom, že se na úkor zápasů méně trénuje než v normální sezoně.

V Borisově je chladněji než v Česku. Nemůže to být pro vás komplikace?

Zase takový rozdíl to není, problém v tom nevidím.

Trenér Vrba prohlásil, že utkání s Borisovem je pro Viktorii klíčovým utkáním podzimu. Souhlasíte?

Víme, o co se hraje. Je nám jasné, že si nemůžeme dovolit prohrát, abychom měli do posledního zápasu ve skupině nějakou šanci na postup do Evropské ligy. A s tím vědomím také půjdeme na hřiště.

Pociťujete před důležitým utkáním větší nervozitu než jindy?

Ještě ne, přijde až před samotným utkáním. Věřím, že to všechno dobře dopadne.

Když si vybavíte zápas s Borisovem v Praze, který byl hodně vyrovnaný, dá se z něho nějak poučit?

Zápas v Edenu byl pro nás vůbec prvním ve skupině Ligy mistrů, nikdo z nás pořádně nevěděl, co od toho čekat. Většina, když to přeženu, byla vykulená. Ale teď už máme za sebou pár zápasů, takže to už nebude tak ustrašené.

V poslední době se vám daří, dal jste gól v Černé Hoře a pak v lize proti Mladé Boleslavi. Schoval jste si branku i na Borisov?

Uvidíme. Zatím se mi nestalo, že bych skóroval ve dvou zápasech po sobě, proto mě to samotného překvapilo, když jsem se trefil i v sobotu proti Mladé Boleslavi. I kdybych proti Borisovu nedal gól já, ale někdo jiný, tak to bude pořád dobře.

Kapitán Pavel Horváth prohlásil, že Borisov bude pod velkým tlakem, protože nesmí prohrát. Vy jste na tom ale jako mužstvo úplně stejně. Troufnete si odhadnout, které z mužstev bude pod větším tlakem?

To je těžké odhadnout, ale asi to bude vyrovnané. Domnívám se, že v zápase je větším favoritem Borisov, ale jen z pohledu, že hraje doma.

Atmosféru zápasu, ve kterém jde o všechno, jste zažil už minulý týden s reprezentací proti Černé Hoře. Mohou vám být tyto zkušenosti k něčemu dobré v utkání proti Borisovu?

Možná ano, ale samotný zápas bude jiný než ten v Černé Hoře. Asi z těch zkušeností ze zápasu reprezentace trochu čerpat budu, ale přímo bych to nesrovnával.

Nabudil vás gól v baráži proti Černé Hoře?

Já jsem spíš byl za ten gól strašně rád. Navíc to byla moje první branka za národní mužstvo a já si moc vážím, že jsem mohl k něčemu pomoci.