V pražském Edenu šikovný záložník ani nemusí předvést mimořádnou fintu, gólovou přihrávku nebo vymést šibenici branky milánského AC. Úplně postačí, že nastoupí v dresu plzeňské Viktorie.

„Pojedu do Edenu hlavně kvůli němu. Moc mu přeju úspěch a nějaký dobrý klub. Nejraději bych ale pochopitelně byl, kdyby Jiras zůstal v Plzni,“ přeje si Plzeňan Karel Vlach. To je ale bohužel dost málo pravděpodobné. Jeho odchodu nejspíš nezabrání ani předpokládaný postup do jarní části Evropské ligy, ani jistota místa v základní sestavě před blížícím se evropským šampionátem.

Po drahocenném diamantu plzeňského klubu, který září stále jasněji, touží stále víc zájemců. Majetné kluby neodrazuje ani astronomická cena 125 milionů korun, který klubové vedení nasadilo pro vyjednávání.

Sokolovský rodák si ještě může dobrým výkonem proti italskému velkoklubu vylepšit renomé. Vždyť ve frontě stojí právě kupci z Apeninského poloostrova – Neapol, Florencie, Udine, mluví se i o Nedvědově Juventusu. A to není všechno, dalšími potencionálními zaměstnavateli dlouhovlasého středopolaře jsou ruští oligarchové z Moskvy a Petrohradu. Seznam, který se může pochopitelně ještě rozšířit, pak doplňuje německý Wolfsburg nebo holandský Arnhem.

Petr Jiráček má rád svůj klid. „Raději bych zůstal v ústraní,“ opakuje stále pětadvacetiletý fotbalista. Po závěrečném hvizdu rozhodčího na něj musí plzeňský fotbalista zapomenout, s manažerem Lacinou bude řešit svoji další fotbalovou budoucnost.

A brzy se musí rozhodnout i samotná Viktoria, kolik hvězdných viktoriánů nechá po pohádkovém roce přestoupit. Na odchodu je nejspíš Václav Pilař, který svým utajeným podpisem Wolfsburgu dal najevo, že na západě Čech moc zůstat nechce. I když Plzeň na něj má ještě půl roku právo a její trenér dává najevo, že by si ho v týmu na jaře přál. „Byl bych spokojenější, kdyby Venca u nás ještě zůstal,“ vyjadřuje se Pavel Vrba.

Zahraniční angažmá by si chtěl vyzkoušet také David Limberský. Plzeňský odchovanec a tak trochu muž v pozadí má za sebou skvělou sezonu, korunovanou jistými výkony v Lize mistrů. Populární Limba už byl na začátku kariéry na půlročních štacích v italské Modeně a anglickém Tottenhamu, vždy se však vrátil s nepořízenou. Teď je však zkušenější a na působení za hranicemi by si troufl. V souvislosti s ním se mluví o Rusku.

A to jsou v záloze ještě snajpr Bakoš, reprezentanti Kolář s Petrželou nebo rychlonohý Rajtoral. Všichni mají přestupový potenciál.

Snad proto by bylo dobré poslední zápas nevynechat. Už to sice není zápas století, ale téměř stoprocentně to bude poslední duel hvězdné jedenáctky Pavla Vrby, která se vyšplhala během jednoho půlroku až do nebeských výšin Champions League.

Viktoria bude chtít ve svém posledním startu v Lize mistrů bodovat, i když se proti ní postaví italský velkoklub. Zisk bodu stačí k jistotě účasti v Evropské lize. Když se to Jiráčkovi a spol. nepovede, musí nastoupit pojistka se jménem Barcelona. Borisov by posunula před Plzeň výhra na Nou Campu, což se naštěstí rovná zázraku.