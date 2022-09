Do unikátního souboje vtrhli drze. Už ve 3. minutě utekl po levé straně Pilař a Bakoš svou hlavičkou notně protáhl gólmana Abbiatiho. Vzápětí ale mohli udeřit červenočerní. Ibrahimovič zprava poslal míč volnému Cassanovi, ale Čech rozštěpem jeho ránu odrazil.

Kombinací italských šampionů v blízkosti branky hostů přibývalo, ale Viktoria stíhala nebezpečí odvracet. A jak jen mohli, vyráželi Plzeňští na protizteč. Jako ve 20. minutě, kdy Jiráček nabil Horváthovi. Jeho střela z dálky však mezi tyče nemířila a čtyři tisíce plzeňských fanoušků na San Siru zklamaně vydechlo. Hned však dál povzbuzovali svůj tým.

Pak se dvakrát vytáhl Marek Čech. Nejprve loktem reflexivně vyrazil střelu Ibrahimoviče zblízka. A stejnému hráči odolal i záhy poté. V 39. minutě se zrodila velká šance Plzně. Kombinaci po ose Bakoš, Kolář zakončoval Horváth, ale trefil těsně vedle.

Po obrátce už milánští profesoři otevřeli skóre. Ibrahimovič v šestnáctce hostů usměrnil míč na ruku obránce Čišovského a z nařízené penalty pak Švéd s chorvatskými předky sám chladnokrevně překonal Čecha.

A v 66. minutě už to bylo o dvě branky. Nejlepší hráč zápasu Ibrahimovč poslal míč do uličky Cassanovi a ten přehodil vybíhajícího brankáře Čecha. Ani potom se však Viktoria nezlomila, tlačila se do útoku a počet svých střel zaokrouhlila na číslo 13, ale dát gól jí včera nebylo souzeno.

AC Milán - Viktoria Plzeň 2:0 (0:0)



Branky: 53. Ibrahimovič z pen., 66. Cassano. Rozhodčí: Meyer - Henschel, Bronhorst (všichni Něm.). ŽK: Petržela, Čišovský, Horváth, Čech. Diváci: 66.859.



AC Milán: Abbiati - Abate (88. De Sciglio), Nesta, Thiago Silva, Antonini (78. Taiwo) - Nocerino, Van Bommel, Seedorf (70. Aquilani) - Ibrahimovic, Cassano, Emmanuelson. Trenér: Allegri.

Plzeň: Čech - Rajtoral, Čišovský, Bystroň, Limberský - Horváth, Jiráček - Petržela, Kolář (90. Darida), Pilař (75. Fillo) - Bakoš (68. Ďuriš). Trenér: Vrba.



Tabulka:

1. FC Barcelona 2 1 1 0 7:2 4

2. AC Milán 2 1 1 0 4:2 4

3. Plzeň 2 0 1 1 1:3 1

4. Borisov 2 0 1 1 1:6 1