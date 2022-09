Skvělé! Fotbalisté Viktorie Plzeň dokázali vyhrát 1:0 v Misku nad Borisovem. Připsali si tři body, bonus 20 milionů korun a jsou prakticky v Evropské lize. Překazit jim to může jen nepravděpodobná výhra Borisova v Barceloně.

Plzeň začala v Minsku odvážně, už ve třetí minutě měla velkou šanci. Po narážečce s Limbeským vběhl do šestnáctky soupeře Pilař, ale brankář Gutor jeho střelu k tyči vyrazil.

Domácí, které oproti předpokladům bouřlivě hnal dopředu téměř zaplněný stadion, ohrozili branku Čecha v desáté minutě. Plzeňský gólman však zasahovat nemusel, Bressan z nebezpečné vzdálenosti branku minul. Vzápětí se opět vyznamenal Gutor, po centru Rajtoralala chytil na zemi u tyče umístěnou hlavičku Bakoše.



Šance a nebezpečné situace před oběma brankami se střídaly jako na houpačce. Po chybě Koláře v rozehrávce se řítil na branku Plzně Skaviš, ale pět metrů před šestnáctkou pálil nad. Plzeň se dále hnala dopředu, vynutila si sérii rohových kopů a po jendnom z nich měl velkou příležitost stoper Ševinský. Míč měl ale na dlouhou nohu a střílel vysoko nad.

Bakoš se opět nemýlil a rozhodl

Tři minuty před přestávkou se Viktoria dočkala zasloužené odměny za svoji aktivní a odvážnou hru. Kolář poslal dopředu kolmou přihrávkou Petrželu, který zatáhl míč až k lajně a z jeho zpětné přihrávky Bakoš napálil míč neomylně do sítě. Asi dvacítka statečných plzeňských fanoušků Viktoria, kteří vážili dalekou cestu až do Minsku, vybuchla nadšením. Plzeň šla do kabin s jednobrankovým náskokem.

V úvodu druhé půle mohl zvýšit náskok Plzně Rajtoral, jeho střelu z úhlu ale Gutora nepřekonal. Horko bylo i před brankou hostů, centr Bordačeva se odrazil od břevna a následná střela skončila v boční síti.

Z protiútoku se dostal až před brankáře Petržela, jenže místo přihrávky na volného Bakoše volil střelu z velkého úhlu a s ní si Gutor snadno poradil.



V 65. minutě mohlo být rozhodnuto. Nejlepší hráč na hřišti Jiráček vyvezl míč z vlastní poloviny až před šestnáctku Borisova, kolmou přihrávkou vybídl Koláře, jenže jeho střelu vyrazil Gutor na roh.

Plzeň si i v husté mlze skvělým taktickým výkonem pohlídala vítěztsví.

Utkání 5. kola skupiny H fotbalové Ligy mistrů



BATE Borisov - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 42. Bakoš. Rozhodčí: Blom - Siebert, Langkamp (všichni Niz.). ŽK: Pavlov - Bystroň, Bakoš. Diváci: 26.000.



Borisov: Gutor - Jurevič, Filipenko, Simič, Bordačev - Pavlov (69. Gordejčuk), A. Voloďko - Baga, Bressan, Koncevoj (75. Rudik) - Skavyš (77. Kežman). Trenér: Gončarenko.

Plzeň: Čech - Rajtoral, Ševinský, Bystroň, Limberský - Horváth, Jiráček - Petržela (83. Fillo), Kolář, Pilař (90. Řezník) - Bakoš (80. Ďuriš). Trenér: Vrba.



Tabulka:

1. FC Barcelona 4 3 1 0 13:2 10

2. AC Milán 4 2 2 0 7:3 8

3. Plzeň 5 1 1 3 2:9 4

4. Borisov 5 0 2 3 2:10 2