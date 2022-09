„Zatím se těším. Ne, vážně, nevidím důvod, proč bychom se neměli těšit. Barcelona je nejlepším mužstvem v Evropě i na světě. Nepředpokládám, že by se někdo z našeho týmu netěšil. To by ani nebylo normální,“ říká Horváth.

Bavil jste se svými spoluhráči, kteří nastoupili předminulý týden za národní mužstvo proti Španělsku, o jejich zkušenostech?

Samozřejmě. Mluvili o Španělech s respektem, protože oni předváděli fotbal, který se velmi těžko brání. Víme, že nás nečeká nic snadného. Osobní zkušenost je určitě jiná, než když se na ten zápas díváte v televizi nebo živě z dvacáté řady v hledišti. Napadat, včas dostupovat, to se všechno lehko říká, ale na hřišti je to všechno mnohem rychlejší. Já věřím, že když ten zápas pojmeme týmově, mohli bychom, co se týká herního projevu, dopadnout lépe než nároďák.

Říkáte, že se na zápas těšíte. Nekazí vám to těšení ale přece jen obava, že zápas může dopadnout debaklem?

Obava, že dostaneme osm gólů, tam je. Barcelona je opravdu velmi silná, a pokud budeme hrát tak, že si góly zasloužíme, tak se nedá nic dělat a odvezeme si debakl. Já ale opakuji, že věřím, že jsme schopni podat týmový výkon a Barceloně její pozici obrovského favorita minimálně znepříjemnit.

Může být pro vás uklidňující, že Milán byl také favoritem a vy jste s ním odehráli důstojnou partii?

To je sice pravda, ale tenhle zápas bude úplně jiný. Se vší úctou k Milánu si troufnu tvrdit, že Barcelona má ještě silnější mužstvo. Zatímco zápas v Miláně rozhodla osobnost Ibrahimoviče, Barcelona má takových osobností v každém zápase aspoň šest nebo sedm. Určitě bude složitější bránit Barcelonu než bránit Milán.

Troufnete si tipnout výsledek středečního zápasu?

To vůbec ne, ani jeho průběh. Moc bych si ale přál, abychom si vytvořili nějaké šance a potěšili naše fanoušky. I tím, že budeme v mezích normy odvážní.

Jste připraven na to, že vás čeká zápas, ve kterém si užijete míče možná nejméně v kariéře?

Jsem. Ale moc bych si přál, až si budu ten zápas pouštět na videu za pět let, aby tam nebyly jen situace, kdy nás má Barcelona zamčené ve vápně, ale aby tam byly i pasáže, kde budeme mít šance a kde kontrolujeme balon.

Kdyby na vás byla penalta, porušil byste pravidlo, že ji faulovaný hráč nemá kopat?

Já pochybuji, ze bude penalta právě po zákroku na mě, to zní jako legrace. Nevím, jestli se do soupeřova vápna vůbec dostanu. Teď vážně, záleželo by na tom, jak bych se v tu chvíli cítil.

Co říkáte na to, že do Barcelony se stejně jako do Milána chystají asi čtyři tisíce fanoušků Viktorie?

Na tuhle chvíli čekaly generace fanoušků i hráčů Viktorie, když si vzpomenu na ty transparenty: Žijeme sny našich otců. Co více si všichni můžeme přát, než když Plzeň hraje na Nou Campu s Barcelonou. A doufám, že stejně jako si ten zápas užijeme my, hráči, užijí si ho i fanoušci.