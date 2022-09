Výjimečný zápas tak přímo v Edenu mohl sledovat i náčelník hokejových indiánů Martin Straka.

„Stále mi to připadá jako sen vidět Viktorku bojovat s nejlepšími týmy v Lize mistrů. Moc to klukům přeju,“ prohlásil už dříve hrající šéf plzeňského klubu a užíval si i úterní souboj s Messim a spol. „Prvních dvacet minut to byl úžasný zápas. Viktorka začala odvážně a měla i šance, jenže potom penalta, inkasovaná branka a k tomu vyloučení Čišovského to utkání zabily,“ uvedl Straka.

Dobře ví, jak je složité pro hráče zvlášť v souboji s věhlasným soupeřem zkousnout necitlivý zásah arbitra. „Když do utkání dáváte všechno, bojujete a přijde tohle, je strašně těžký se otřepat a rvát se dál. Viktorka to ale dokázala a porážka 0:4 je pro ni až příliš krutá,“ nechal se slyšet devětatřicetiletý matador.

Autora hattricku Lionela Messiho považuje za fotbalového génia. „Co ten chlapík umí s míčem, je neuvěřitelné. Jen jakoby mimochodem se potuluje po hřišti, ale pak se bleskově a na malém prostoru uvolní a dá gól. Nikoho lepšího jsem hrát neviděl,“ řekl Straka.

V myšlenkách už ale víc zabíhá k závěru týdne, kdy jeho tým ještě před reprezentační přestávkou svede zápasy u soupeřů – zítra v Karlových Varech a v neděli na Slavií.

„Po třech porážkách máme co napravovat. Něco jsme natrénovali, rozebrali jsme si chyby a teď to musíme přenést na led,“ nechal se slyšet vůdce Straka.