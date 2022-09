Charismatický, příjemný, v naprosto klidném rozpoložení. Trenér nejlepšího týmu světa přijel se svými hochy do Prahy s jasným cílem. Zvládnout bitvu s českým mistrem. „Chceme tu vyhrát a zajistit si postup do další fáze,“ řekl na tiskové konferenci.

Pokud proti Plzni vyhrajete, můžete si zajistit postup ze skupiny do osmifinále Ligy mistrů. Jak důležitý je z tohoto pohledu úterní duel?

Čím dřív budeme mít jistotu postupu, tím lépe. Loni jsme byli v těžší situaci. Teď už je to jenom na nás. Pokud vyhrajeme, máme jistý postup. To je pro nás opravdu velmi důležité. Můžeme se pak na duel s Milánem vydat v naprostém klidu. Klid vlastně budeme mít až do února. My tuhle šanci chceme využít už teď.

Jaký dojem na vás udělala Plzeň v prvním vzájemném duelu na Nou Campu?

Plzeň hrála dobře. Ukázala, že má kvalitní a uzavřenou obranu. My tu ovšem chceme vyhrát. To je náš cíl. Proto tu jsme. Chceme být v osmifinále. Ale víme, že se v úterý večer budeme muset hodně snažit. I minulý zápas s Plzní byl složitý. Na dva nula jsme zvýšili až několik málo minut před koncem. Do té doby mohli plzeňští hráči klidně vyrovnat.

Právě první vzájemný zápas vám mohl pomoci v tom, jak mužstvo Plzně poznat…

Je to tak. Díky prvnímu duelu se s Plzní více známe. Víme teď, jak hrají. Jsou silným a rychlým mužstvem. Nečeká nás lehký zápas.

Zdravotní problémy má před zápasem záložník Xavi. Jak to s ním vypadá?

Ano. Má zdravotní problémy. S lýtkovým svalem. Je to způsobené nejspíše únavou. Ale můžu říci, že je mu ale lépe. Na předzápasovém tréninku se rozhodneme, jestli nastoupí.

V úterý vás čeká dvousté utkání na lavičce Barcelony. Co pro vás tahle meta znamená?

Nejvíce jsem hrdý na to, jak dlouho jsem vydržel u týmu, jako je Barcelona. Nečekal jsem, že tu budu čtyři roky. Jsem hrdý na to, jaké trénuji hráče. Pokud vyhrajete dvanáct z patnácti možných trofejí, je to skvělé.

V Praze jste se setkal se svým bývalým spoluhráčem z Brekcie Pavlem Srníčkem. O čem jste si spolu popovídali?

On už je v důchodu, takže pro mě bylo velké překvapení, že jsme se potkali. (smích) Je to skvělý člověk. V minulosti mi hodně pomohl a jsem rád, že jsem se s ním zase setkal.