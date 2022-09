Fanoušci Plzně se ve čtvrtek dokodrcali domů, utahaní z náročné cesty. Někteří se ale místo zdřímnutí okamžitě nahrnuli k obrazovce. „Spal bych, ale musím se hned mrknout na televizi, abych viděl Viktorku ze záznamu a podíval se na některé situace,“ konstatoval ve čtvrtek dopoledne Plzeňan Jiří Löfler.

Stejný nápad měl i další návštěvník San Sira. „Cesta autobusem byla opravdu ubíjející, ale zápas mám nahraný, tak ho ještě zhlédnu. Hlavně šance a pochopitelně i penaltový okamžik,“ připomněl sporný moment Radek Sutnar.

Jestli měl rozhodčí Meyer písknout ruku viktoriána Čišovského nebo ne, o tom se budou vést ještě vášnivé debaty. O čem ale není vůbec sporu, je společné rozčílení plzeňských příznivců z jednání milánských pořadatelů a policistů.

Opičáci v klecích

Milán rozhodně červenomodrou vlnu nepřivítal s otevřenou náručí. „Připadali jsme si jako opičáci v klecích. Mysleli si asi, že jsme přijeli z pralesa, bylo to dost nedůstojné,“ postěžoval si Jiří Löfler. Jeho slova potvrzovala Andrea Vlčková, pro kterou výjezd na San Siro znamenal premiéru. Na podobné sportovní události nikdy nebyla. „Při vstupu na stadion jsem měla pocit, že na nás pohlížejí jako na zločince,“ podotkla Andrea.

Fandy Viktorie čekala při putování na tribunu nejprve cesta z parkoviště na seřadiště a poté průchod odděleným koridorem za asistence karabiniérů. „Ani v Edenu to nebylo z hlediska pořadatelů zrovna ideální, ale v Miláně to bylo mnohem horší. Myslím, že se celá procedura dala udělat citlivěji,“ přidává další postřeh Richard Fišer z Touškova. Stometrový úsek do plzeňského sektoru tak příznivci překonávali celou hodinu i díky několika nepříjemným kontrolám.

Ještě předtím si ale téměř všichni fandové prohlédli město, autobusy totiž dojely do Milána během středečního dopoledne.

„Město bylo na můj vkus až moc průmyslové. Nebylo příliš co objevovat, až na chrám na náměstí,“ svěřil se Radek Sutnar. Podobný dojem měla i Andrea Vlčková. „Milán mne trochu zklamal, čekala jsem možná i víc krámků,“ připomněla. Naštěstí se ale nepotvrdily obavy z divokých italských ´tifosi´.

Forza Plzeň

„Žádný incident, všechno bylo v pohodě. Dokonce na nás volali Forza Plzeň, hodně lidí totiž fandí konkurenčnímu Interu,“ líčil s úsměvem Löfler. A stejný pocit si přivezl do Zruče i Radek Sutnar. „Žádné fanoušky AC jsme ani nepotkali, naopak se po městě pohybovalo hodně policistů. Fajn bylo, že všude kolem bylo spoustu lidí z Plzně, pořád jsme potkávali nějaké známé,“ zmínil příjemnou tvář návštěvy italského města.

To nejdůležitější ale nastalo až se soumrakem a úvodním hvizdem hlavního rozhodčího. Začal zápas provinční Viktorie na půdě sedminásobného vítěze nejprestižnější evropské soutěže. „Atmosféra byla skvělá, tedy až do prvního inkasovaného gólu. Potom už fandila jen třetina lidí. Všichni byli otrávení z odpískané penalty, měli pocit, že byla odpískaná neprávem,“ řekl Plzeňan Martin Ježek.

Nepříjemností byla velká vzdálenost plzeňského sektoru od hrací plochy. „Bylo to hrozně daleko, navíc nás od hřiště oddělovala ještě síť. Výhled prostě nebyl zrovna ideální,“ popsal Radek Sutnar. A ideální nebylo ani zázemí. „Když jsem viděl stadion zblízka, spadla mi lidově řečeno brada, je to ohromný kolos. Jenže tam nebyly žádné krámky, kde by se dalo něco koupit k pití. A když šel člověk na toalety přes celý sektor hostí, narazil jen na čtyři turecké záchody, bordel a smrad. Nechápal jsem,“ podivoval se nad mizernou úrovní útrob slavného klubu Jiří Löfler.

Příště Barcelona

Důstojný byl ale výkon českého mistra proti velkoklubu plného světových hvězd, mezi kterými nade vše čněl Zlatan Ibrahimovič. „Shora mi přišlo, že Viktorka hrála odvážně. Škoda, že po zranění nastoupil právě Ibrahimovič, ten zápas vlastně rozhodl,“ komentoval Radek Sutnar.

Po konci duelu si ještě italští pořadatelé znovu sektor viktoriánů vychutnali. Fanoušky Plzně nechali sedět na sedačkách tři čtvrtě hodiny po závěrečném hvizdu. A pak se vyrazilo směr Čechy, fandy čekalo devět hodin jízdy v autě a více než deset hodin únavné štreky v autobuse. „Jsem ale moc rád, že jsem jel. Byl to zážitek. Už se těším do Barcelony,“ dodal Radek Sutnar.