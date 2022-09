Pavel Vrba dokázal během svého působení v Plzni získat s týmem všechny možné domácí trofeje: Ondrášovka Cup, mistrovský titul i Superpohár. A tomu ještě postoupit do základní skupiny Ligy mistrů. Středeční remíza s AC Milán už jen podtrhla skvělý rok Viktorie Plzeň.

Prvních pětačtyřicet minut proběhlo v režii Viktorie. Nelitoval jste o přestávce neproměněných šancí svého týmu?

Byla to velká škoda, vytvořili jsme si čtyři pět situací, z kterých jsme mohli vstřelit branku. V první půli podalo mužstvo jeden z nejlepších výkonů v Champions League. Milán jsme nepustili do žádné příležitosti.

V úvodu druhého poločasu jste prožili šok, dvakrát během dvou minut jste inkasovali. Co vám v tu chvíli proběhlo hlavou?

Nevím, jestli to byla nekoncentrovanost nebo slabý důraz stoperů, Milán nás ale za to potrestal. A vypadalo to, že tyto dvě chyby budou pro nás v utkání osudové.

Mužstvo se ale po ledové sprše ryclhe otřepalo a strhujícím finišem dosáhlo na bod. Jak moc si remízy s Milánem ceníte?

Stašně moc. A moc mě těší, že vstřelili velkoklubu, jakým je Milán, dvě branky. Po dvou inkasovaných gólech to už bylo z naší strany především o vůli, hráči dokázali zápas otočit.

Jak jste viděl výkon svého týmu ve druhém poločase?

Byl to fotbal nahoru dolů, což ale platí samozřejmě i o soupeři, obě mužstva mohla vstřelit gól. My jsme nejdříve nastřelili dvě tyče a v závěru se k nám štěstí, které nám v zápasech Ligy mistrů proti těžkým soupeřům chybělo, otočilo čelem.

Když Bonera nešetrným zákrokem zranil Jiráčka, neměl jste obavy, že může jít i o těžké zranění?

Zprvu to tak vypadalo. Jiráček okamžitě odjel na vyšetření do nemocnice v Plzni. Naštěstí se nejedná o poškozené vazy, ale těžký výron v kotníku. Tři týdny má nařízený klid.

Sledoval jste výsledek zápasu v Barceloně, kde hrál Borisov?

V poločase jsem dostal informaci, že Barcelona vede 1:0 a potom ještě, když byl stav 3:0. Nevěnoval jsem tomu však velkou pozornost, nechtěli jsme spoléhat na výsledek v Barceloně, a naopak si postup vybojovat sami. To se nám nakonec podařilo, i když to bylo až gólem ve třiadevadesáté minutě.

Úvod druhé půle opět ukázal, že Čišovskému se v posledních zápasech nedaří v defenzivě. Nepřemýšlel jste o tom, že ho do utkání nepostavíte?

Přemýšlel, ale kvůli jeho rychlostním schopnostem dostal přednost, Milán má hodně rychlých hráčů.

Co jste říkal na výkon Daridy?

Svoji úlohu zvládl. Jsem přesvědčený, že má schopnosti nahradit hráče typu Horvátha nebo Jiráčka. Potřebuje jen více takových zápasů jako s AC Milán.

Čeho si na podzimní části sezony nejvíce ceníte?

Jsem moc pyšný na to, že jsme českému fotbalu dokázali, že i takové mužstvo, jakým je Plzeň, může postoupit do Champions League. Ještě před rokem si to u nás nikdo nedokázal ani představit.